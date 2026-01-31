बजट-डे पर फोकस में रहेंगे ये शेयर, वित्तमंत्री की स्पीच से तय होगी दिशा
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी यानी रविवार को देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। यह पहली बार है जब निर्मला सीतारमण रविवार के दिन बजट पेश करेंगी। बजट-डे पर शेयर बाजार भी खुले रहेंगे जबकि रविवार साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है। ऐसे में बजट घोषणाओं पर उन निवेशकों की नजर सबसे ज्यादा रहेगी जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। आइए जानते हैं कि बजट-डे पर आखिर किस सेक्टर के कौन से शेयर फोकस में रहेंगे।
कैपिटल गेन टैक्स: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगर कैपिटल गेन टैक्स पर कोई ऐलान करती हैं तो इसका असर ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, एंजल वन, आनंद राठी, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और 360 ONE WAM जैसे शेयर फोकस में रहेंगे।
टेक्सटाइल सेक्टर: अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय टेक्सटाइल उद्योग पर दबाव रहा है। बजट में वित्त मंत्री अगर किसी तरह की राहत देती हैं तो गोकलदास एक्सपोर्ट्स, वेलस्पन लिविंग, अरविंद, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज और केपीआर जैसे शेयरों में हलचल हो सकती है।
पावर और रिन्यूएबल एनर्जी
सौर और पवन ऊर्जा पर जोर से टाटा पावर, अडानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी और टोरेंट पावर जैसे शेयरों में हलचल हो सकती है। पावर फाइनेंस कंपनियां REC, PFC और IREDA भी फोकस में रहेंगी।
बैंकिंग, एनबीएफसी और बीमा: एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम में विस्तार की घोषणा या फिर बैंकिंग के नियम लागू होने पर एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और एलएंडटी फाइनेंस जैसी कंपनियों को लाभ हो सकता है। श्रीराम फाइनेंस, एमएंडएम फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे शेयरों में भी तेजी आ सकती है। बीमा सेक्टर में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल और एलआईसी को फायदा होगा।
रेलवे और ऑटो सेक्टर: रेलवे सेक्टर के लिए किसी तरह के ऐलन पर टीटागढ़ रेल, टेक्समैको रेल, बीईएमएल, आरवीएनएल, इरकॉन और राइट्स के शेयर में हलचल होने की उम्मीद है। एचबीएल पावर, केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स, केईसी इंटरनेशनल, सीजी पावर, रेलटेल और सीमेंस जैसे शेयर भी फोकस में रहेंगे। ऑटो सेक्टर की बात करें तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स जैसे ऑटो शेयरों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। ओला इलेक्ट्रिक, एमएंडएम और जेबीएम ऑटो के शेयर भी फोकस में रहेंगे।
ये शेयर भी रहेंगे फोकस में
डेटा सेंटर के विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां हिताची एनर्जी, सीमेंस, थर्मैक्स, एबीबी इंडिया और जीई वर्नोवा जैसी कंपनियों के लिए सकारात्मक होंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी, टीसीएस, नेटवेब टेक्नोलॉजीज और E2E नेटवर्क्स भी फोकस में रहेंगे। आधार हाउसिंग फाइनेंस, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड के शेयरों में भी हलचल देखी जा सकती है। आरएंडडी पर टैक्स छूट और पीएलआई योजना के विस्तार से डॉ. रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन, बायोकॉन और सिप्ला जैसी कंपनियों को समर्थन मिलेगा।