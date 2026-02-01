वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सेक्टर के लिए किया ₹10 हजार करोड़ का ऐलान, इन कंपनियों के शेयरों को खरीदने लगे निवेशक

संक्षेप: Budget Announcement 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम के तहत अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया है। इसका असर एक कंपनी के शेयरों पर भी दिखा है।

Budget Announcement 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम के तहत अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया है। इसका असर एक कंपनी के शेयरों पर भी दिखा है। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद Biocon Ltd के शेयरों की कीमतों में आज 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश किया। यह लगातार उनका 9वां बजट है।

कितना पहुंचा शेयर बीएसई में Biocon Ltd के शेयर आज 368.15 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 377.30 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बता दें, इस कंपनी का 52 वीक हाई 424.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 290.80 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 60 हजार करोड़ रुपये का है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित किया जाएगा।

इन कंपनियं के शेयरों में भी उछाल Biocon Ltd के अलावा पिरामल फार्मा, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा के शेयरों की कीमतों में 1 से 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। पिरामल फार्मा के शेयरों का भाव 1.3 प्रतिशत की तेजी के साथ 156.60 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।