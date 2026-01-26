Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़budget 2026 expectations major decisions possible to boost MSMEs and exports
बजट 2026 उम्मीदें: MSME और निर्यात को बढ़ावा देने के हित में बड़े फैसले संभव

Budget 2026 Expectations:  वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच उद्योग जगत को आम बजट 2026-27 से बड़ी राहत की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट खास तौर पर एमएसएमई क्षेत्र और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो सकता है। 

Jan 26, 2026 01:42 pm ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
Budget 2026 Expectations: वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच उद्योग जगत को आम बजट 2026-27 से बड़ी राहत की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट खास तौर पर एमएसएमई क्षेत्र और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो सकता है। सरकार छोटे और मझोले उद्योगों को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े और ठोस ऐलान भी कर सकती है। व्यापार सुगमता की दिशा में भी कई तरह के बदलावों क ऐलान किया जा सकता है। खासकर विवादों के निपाटने और लाइंसेस से जुड़ी प्रक्रिया को पहले से आसान बनाया जा सकता है।

केंद्र सरकार चाहती है कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को गति मिले। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 16 से 17 के बीच बनी हुई है। सरकार चाहती है कि वर्ष 2030 तक यह हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 फीसदी तक पहुंचे है। हालांकि यह लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा गया था लेकिन तमाम घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बीच विनिर्माण क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां आई।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, लेकिन अब सरकार वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच घरेलू स्तर पर विनिर्माण कार्यों को गति देने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि सरकार छोटे और मझोले उद्योगों से जुड़ी रुकावटों को दूर करेगी और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।

उद्योग जगत को भी उम्मीद है कि बजट में व्यापार से जुड़े विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसफर प्रक्रिया और अन्य कर नियमों में ज्यादा स्पष्टता लाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार विनिर्माण के साथ निर्यात पर भी ध्यान दे रही है। सीमा शुल्क से जुड़े नियमों एवं प्रावधानों में सुधार कर आयात-निर्यात को भी आसान बनाने की तैयारी की जा रही है।

एमएसएमई के प्रावधानों में बदलाव जरूरी

सीए विनीत राठी कहते हैं कि एमएसएमई को 45 दिनों में भुगतान का नियम आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) के तहत अनिवार्य है। भुगतान न करने पर खरीदार को उस वर्ष कर कटौती नहीं मिलता है। भुगतान में देरी पर आरबीआई की बैंक दर के तीन गुना के बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रावधान है।

इसका मतलब है कि आपको उस बकाया राशि पर भी कर देना होगा, जो अभी तक एमएसएमई को नहीं दी गई। यह फैसला एमएसएमई के हित में वित्तीय रूप से सही है लेकिन कई कंपनियां यहां तक की सरकारी संस्थान भी 60 से 90 दिन में भुगतान करते हैं। ऐसी स्थिति में एमएसएमई को भुगतान संबंधी नियमों को देखते हुए काम नहीं देती है।

इसका नतीजा है कि कुछ फर्म एमएसएमई को पंजीकरण भी रद्द करा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि 45 दिन के भुगतान प्रावधान को संशोधित करते 90 दिन किया जाए या फिर उस पर से जुर्माना धनराशि को हटाया जाए। उम्मीद है कि जा रही है कि सरकार एमएसएमई के हितों को ध्यान में रखकर यह प्रावधान भी बदल सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
