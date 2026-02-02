Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Budget 2026 Due to STT announcement by Nirmala sitharaman this stock falls 6 percent today
बजट 2026: STT का कहर जारी, 6% और लुढ़का यह स्टॉक, बेचने की होड़

बजट 2026: STT का कहर जारी, 6% और लुढ़का यह स्टॉक, बेचने की होड़

संक्षेप:

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में इजाफा किया है। जिसका असर ब्रोकिंग कंपनी ग्रो (Billionbrains Garage Ventures Ltd) के शेयरों पर आज भी देखने को मिल रहा है।

Feb 02, 2026 12:21 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Budget 2026: शेयर बाजार में आज बजट के एक दिन के बाद भी STT (Securities Transaction Tax) का कहर जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में इजाफा किया है। जिसका असर ब्रोकिंग कंपनी ग्रो (Billionbrains Garage Ventures Ltd) के शेयरों पर आज भी देखने को मिल रहा है। यह स्टॉक आज 6 प्रतिशत लुढ़क गया। इससे पहले रविवार को बजट के दिन भी भारी गिरावट कंपनी के शेयरों में देखने को मिली थी।

Groww का संचालन करने वाली कंपनी Billionbrains Garage Ventures Ltd के शेयर आज बीएसई में 166.80 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 157 रुपये के लेवल पर आ गया था। महज दो कारोबारी दिन में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कितना बढ़ा STT?

फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव घोषित किया, जबकि विकल्प प्रीमियम और ऑप्शंस कारोबार पर एसटीटी को मौजूदा 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

सरकार की इस बढ़ोतरी पर क्या दलील?

बजट के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा कि सरकार फ्यूचर एंड ऑप्शंस कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि भारी नुकसान का सामना कर रहे छोटे निवेशक सट्टेबाजी वाले एफएंडओ बाजार से दूर रहें।

सीतारमण ने कहा, “यह मामूली वृद्धि पूरी तरह से सट्टेबाजी को लक्षित है। हम इसके (एफएंडओ कारोबार) खिलाफ नहीं हैं, लेकिन छोटे निवेशकों को नुकसान हो रहा है, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं। इसलिए, एफएंडओ पर एसटीटी में यह वृद्धि ऐसे निवेश को रोकने के लिए है।”

एक्सपर्ट्स की क्या राय है?

आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के सीईओ फेरोज अजीज ने कहा, “वायदा और विकल्प पर एसटीटी में वृद्धि से डेरिवेटिव व्यापारियों के लेन-देन की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी जिससे उनकी रणनीतियों पर प्रभाव पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि यह बाजार में डेरिवेटिव लेन-देन की मात्रा कम कर सकता है और निकट भविष्य में अस्थिरता ला सकता है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

