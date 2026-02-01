FM निर्मला सीतारमण के बजट स्पीच से पहले फोकस में रहेंगे डिफेंस स्टॉक, बीता एक साल अच्छा रहा

संक्षेप: Budget 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, गार्ड रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स और अन्य लगातार निवेशकों को ध्यान खींच रहे हैं।

Budget 2026: बजट 2026 के पेश होने से पहले डिफेंस कंपनियों के शेयर इस समय फोकस में हैं। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए और पैसा देगी। जिसकी वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, गार्ड रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स और अन्य लगातार निवेशकों को ध्यान खींच रहे हैं।

दहाड़ रहे हैं डिफेंस कंपनियों के शेयर ड्रोन्स और अननेम्ड एरियल व्हीकल्स सेगमेंट में जेन टेक्नोलॉजी, अस्त्र माइक्रो, अपोलो माइक्रो, आइडियाफोर्ज और डाटा पैटर्न्स पर निवेशकों को निगाह बनी रहेगी। बता दें, शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट के उलट डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। मई 2025 के बाद पहली बार निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में किसी हफ्ते इतनी बड़ी उछाल दर्ज की गई थी। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 1.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 8193.50 के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था। पिछले बजट से इस बार के बजट तक निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में 21 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

12 से 13% का हो सकता है इजाफा पाकिस्तान, चीन के साथ-साथ बांग्लादेश के साथ बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर मचे हलचल की वजह डिफेंस सेक्टर पर खर्च बढ़ाना सरकार के स्तर पर जरूरी हो गया है। डिफेंस सेक्टर पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि 12 से 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है।

2025 के बजट में 6.81 लाख करोड़ रुपये का आवंटन डिफेंस सेक्टर के लिए किया गया था। जोकि पिछले साल की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक है। वहीं, 2020 से अबतक डिफेंस सेक्टर को होने वाले बजट आवंटन में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। बता दें, अब से कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की लोकसभा में बजट पेश करेंगी।