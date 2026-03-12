बाजार में तबाही के बीच रॉकेट की तरह बढ़ रहा यह शेयर, अचानक लगा 5% का अपर सर्किट
पिछले पांच हफ्तों में इस लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) कंपनी के शेयर की कीमत में करीब 76 पर्सेंट उछाल आया है। यह शेयर 5 फरवरी 2026 को ₹611.95 के स्तर से 76 प्रतिशत बढ़कर 1075 रुपये पर आ गया है।
Sunita Tools share price today: सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में भूचाल था तब ऐसे माहौल के बीच भी कुछ शेयरों में 5 पर्सेंट का अपर सर्किट भी लगा। ऐसा ही डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी सुनीता टूल्स लिमिटेड का शेयर है। इस कंपनी के शेयर में गुरुवार को दोपहर 1:45 बजे ₹1,075.20 पर 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया। यह शेयर का अब तक का उच्चतम स्तर भी है। बता दें कि पिछले पांच हफ्तों में इस लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) कंपनी के शेयर की कीमत में करीब 76 पर्सेंट उछाल आया है। यह शेयर 5 फरवरी 2026 को ₹611.95 के स्तर से 76 प्रतिशत बढ़कर 1075 रुपये पर आ गया है।
शेयर में उछाल के कारण?
डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी ने 10 मार्च को जानकारी दी कि उसने अमेरिका स्थित एक कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता (MoU) किया है। यह समझौता आने वाले डिफेंस टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोली प्रक्रिया, दस्तावेजी कामकाज और औपचारिकताओं को पूरा करने में सहयोग के लिए किया गया है। खासतौर पर यह साझेदारी 155mm M107 कैलिबर के डिफेंस शेल्स से जुड़े संभावित ऑर्डर को लेकर की गई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी पार्टनर कंपनी सुनीता टूल्स लिमिटेड को सरकारी समन्वय, डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल, स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल, पेमेंट प्रोसेस और अन्य प्रक्रियाओं में सहायता देगी। इसके बदले पार्टनर कंपनी को अंतिम ऑर्डर मिलने पर एक तय प्रतिशत के आधार पर व्यावसायिक हिस्सा दिया जाएगा।
इस काम के लिए मिला एडवांस पेमेंट
सुनीता टूल्स लिमिटेड ने 9 मार्च को एक अन्य फाइलिंग में बताया कि उसे NATO स्पेसिफिकेशन वाले 155mm M107 आर्टिलरी शेल्स के प्रोटोटाइप कंसाइनमेंट की आपूर्ति के लिए 100 प्रतिशत एडवांस पेमेंट मिल चुका है। यह पेमेंट एक अंतरिम सेल्स एग्रीमेंट के तहत मिला है, जिसके अनुसार कंपनी को पहले चरण में NATO मानक के शेल्स की आपूर्ति करनी है।
फरवरी महीने में सुनीता टूल्स ने 240,000 खाली NATO स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड 155mm M107 आर्टिलरी शेल्स की सप्लाई के लिए एक अंतरिम बिक्री समझौता किया था। इस समझौते के तहत कंपनी को 24 महीनों में कुल 2.40 लाख शेल्स की आपूर्ति करनी है, जिसमें हर महीने 10,000 यूनिट की सप्लाई का लक्ष्य तय किया गया है।
बाजार में मचा हाहाकार
सुनीता टूल्स के शेयर में यह अपर सर्किट इसलिए अहम है क्योंकि बाजार में गुरुवार को भूचाल था। सप्ताह के चौथे दिन तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 829.29 अंक यानी 1.08 प्रतिशत टूटकर 76,034.42 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 992.53 अंक लुढ़क कर 75,871.18 अंक पर आ गया था। इसी तरह, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 227.70 अंक यानी 0.95 प्रतिशत टूटकर 23,639.15 अंक पर बंद हुआ।
