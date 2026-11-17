मुख्य बातें

BSE Share Price: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में पिछले कुछ सालों में तूफानी तेजी आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयरों ने पिछले 6 साल में अपने शेयरधारकों को बंपर रिटर्न दिया है। BSE के शेयर 6 साल में 6170 पर्सेंट उछल गए हैं। अब एक्सचेंज से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बीएसई के बैंकेक्स (BANKEX) फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) की मंजूरी मिल गई है। इस अप्रूवल का मतलब है कि अमेरिकी इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की अब इस प्रॉडक्ट तक पहुंच होगी और इससे BSE के फ्यूचर्स सेगमेंट की लिक्विडिटी में सुधार होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फिलहाल फ्यूचर्स पर जीरो ट्रांजैक्शन फीस लेता है।

6 साल में 6170% चढ़ गए हैं BSE के शेयर

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयरों में पिछले 6 साल में 6170 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। बीएसई के शेयर 20 नवंबर 2020 को 61.64 रुपये पर थे। एक्सचेंज के शेयर 17 नवंबर 2026 को NSE पर 3864.90 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो BSE के शेयरों में 2069 पर्सेंट की तेजी आई है। चार साल में बीएसई के शेयर 1944 पर्सेंट उछल गए हैं। तीन साल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में 381 पर्सेंट का उछाल आया है।

इस साल 47% उछले हैं BSE के शेयर

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयरों में इस साल अब तक 47 पर्सेंट की तेजी आई है। बीएसई के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2026 को 2628 रुपये पर थे। एक्सचेंज के शेयर 17 नवंबर 2026 को 3864.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में बीएसई के शेयरों में 21 पर्सेंट का उछाल आया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4446.80 रुपये है। वहीं, एक्सचेंज के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 2377.40 रुपये है।

2 बार बोनस शेयर बांट चुका है BSE

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुका है। एक्सचेंज ने मार्च 2022 में अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। एक्सचेंज ने मई 2025 में फिर 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, एक्सचेंज ने हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। अगर किसी निवेशक के पास साल 2021 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 10 शेयर होते तो बोनस शेयरों की बदौलत मौजूदा समय में इन शेयरों की संख्या बढ़कर 90 पहुंच जाती।

806 रुपये था आईपीओ में BSE के शेयरों का इश्यू प्राइस

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 23 जनवरी 2017 को खुला था और यह 25 जनवरी तक ओपन रहा। आईपीओ का प्राइस बैंड 805 रुपये से 806 रुपये था। आईपीओ में शेयरों का इश्यू प्राइस 806 रुपये रहा। एक्सचेंज के शेयर 3 फरवरी 2017 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1085 रुपये पर लिस्ट हुए थे।