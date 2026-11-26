1 लाख रुपये के बना दिए 64 लाख से ज्यादा, 2 बार बांटे बोनस शेयर, अब मिला 4500 रुपये का टारगेट
मुख्य बातें
- BSE के शेयर गुरुवार को 3990.40 रुपये पर बंद हुए हैं
- विदेशी ब्रोकरेज हाउस HSBC ने बीएसई के शेयरों के लिए 4500 रुपये का टारगेट दिया है
- बीएसई के शेयरों ने 6 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 64 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयर गुरुवार को NSE में 5.70 पर्सेंट की तेजी के साथ 3990.40 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक बीएसई के शेयरों में 52 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर और चढ़ सकते हैं। विदेशी ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी (HSBC) ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। BSE ने पिछले 6 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 64 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। एक्सचेंज अपने निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर भी दे चुका है।
HSBC ने दिया है 4500 रुपये का टारगेट प्राइस
विदेशी ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी (HSBC) ने बाय रेटिंग के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का कवरेज शुरू किया है और एक्सचेंज के शेयरों के लिए 4500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, बुधवार के क्लोजिंग लेवल से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर करीब 19 पर्सेंट उछल सकते हैं। बीएसई के शेयर बुधवार को NSE में 3775.20 रुपये पर बंद हुए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप गुरुवार को 1,62,762.06 करोड़ रुपये पहुंच गया है। BSE के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4446.80 रुपये है। वहीं, एक्सचेंज के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 2377.40 रुपये है।
1 लाख रुपये के बना दिए हैं 64 लाख रुपये से ज्यादा
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयरों में पिछले 6 साल में तूफानी तेजी आई है। एक्सचेंज के शेयर इस अवधि में 6390 पर्सेंट चढ़ गए हैं। BSE के शेयर 27 नवंबर 2020 को 61.49 रुपये पर थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर 26 नवंबर 2026 को 3990.40 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 27 नवंबर 2020 को बीएसई के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 64.89 लाख रुपये होती।
2 बार बोनस शेयर दे चुका है BSE
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर दे चुका है। बीएसई ने मार्च 2022 में अपने निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, एक्सचेंज ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मई 2025 में भी 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। पिछले 5 साल में बीएसई के शेयरों में 2265 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। चार साल में बीएसई के शेयरों में 1993 पर्सेंट का उछाल आया है।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।