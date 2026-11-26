मुख्य बातें

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयर गुरुवार को NSE में 5.70 पर्सेंट की तेजी के साथ 3990.40 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक बीएसई के शेयरों में 52 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर और चढ़ सकते हैं। विदेशी ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी (HSBC) ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। BSE ने पिछले 6 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 64 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। एक्सचेंज अपने निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर भी दे चुका है।

HSBC ने दिया है 4500 रुपये का टारगेट प्राइस

विदेशी ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी (HSBC) ने बाय रेटिंग के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का कवरेज शुरू किया है और एक्सचेंज के शेयरों के लिए 4500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, बुधवार के क्लोजिंग लेवल से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर करीब 19 पर्सेंट उछल सकते हैं। बीएसई के शेयर बुधवार को NSE में 3775.20 रुपये पर बंद हुए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप गुरुवार को 1,62,762.06 करोड़ रुपये पहुंच गया है। BSE के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4446.80 रुपये है। वहीं, एक्सचेंज के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 2377.40 रुपये है।

1 लाख रुपये के बना दिए हैं 64 लाख रुपये से ज्यादा

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयरों में पिछले 6 साल में तूफानी तेजी आई है। एक्सचेंज के शेयर इस अवधि में 6390 पर्सेंट चढ़ गए हैं। BSE के शेयर 27 नवंबर 2020 को 61.49 रुपये पर थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर 26 नवंबर 2026 को 3990.40 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 27 नवंबर 2020 को बीएसई के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 64.89 लाख रुपये होती।