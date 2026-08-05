₹5,000 के पार जाएगा BSE का शेयर? सबसे बड़े Bull ने दिया बड़ा टारगेट

शेयर बाजार में निवेश करने वालों की नजर इन दिनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयर पर टिकी हुई है। इसकी वजह है कि कंपनी के जून तिमाही के शानदार नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि BSE को कवर करने वाले 18 एक्सपर्ट में से किसी ने भी इस शेयर पर 'Sell' रेटिंग नहीं दी है। 11 एक्सपर्ट ने इसे खरीदने (Buy) की सलाह दी है, जबकि बाकी 7 ने 'Hold' यानी फिलहाल होल्ड करने की सलाह दी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बाजार के बड़े एक्सपर्ट अभी भी इस शेयर में लंबी अवधि की संभावनाएं देख रहे हैं।

सबसे ज्यादा चर्चा ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज के टारगेट प्राइस को लेकर हो रही है। ब्रोकरेज ने BSE के शेयर के लिए ₹5,250 का लक्ष्य दिया है, जो फिलहाल बाजार में सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है। यह इकलौता ऐसा अनुमान है, जो ₹5,000 के आंकड़े से ऊपर है। इसके बाद प्रभुदास लीलाधर ने ₹4,850 का लक्ष्य रखा है। मौजूदा समय में विभिन्न ब्रोकरेज के औसत लक्ष्य के आधार पर भी BSE के शेयर में करीब 15% तक की संभावित तेजी देखी जा रही है।

हालांकि, सभी ब्रोकरेज इतने ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। जेपी मॉर्गन ने शेयर पर 'Neutral' रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹4,090 का लक्ष्य दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के जून तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं। इस दौरान BSE की आय (Revenue) में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 63% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके पीछे इक्विटी डेरिवेटिव्स कारोबार में तेज उछाल को मुख्य वजह माना गया है।

दूसरी ओर जेफरीज (Jefferies) ने भी BSE पर 'Hold' रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन इसका लक्ष्य ₹3,520 रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि दूसरी तिमाही में औसत दैनिक कारोबार (Average Daily Turnover) में करीब 11% की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा साप्ताहिक ऑप्शन एक्सपायरी और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) से जुड़े बदलावों का असर भी भविष्य में देखने को मिल सकता है। जेफरीज (Jefferies) ने यह भी कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट में होने वाले बदलावों पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए।

जेफरीज (Jefferies) की रेटिंग

जेफरीज (Jefferies) की एक और चिंता BSE का वैल्यूएशन है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का शेयर FY27 के अनुमानित प्रति शेयर आय (EPS) के लगभग 48 गुना पर कारोबार कर रहा है। उनका मानना है कि मौजूदा वैल्यूएशन कंपनी के कुछ जोखिमों, खासकर एक प्रमुख प्रोडक्ट पर अधिक निर्भरता, को पूरी तरह नहीं दर्शाता।

UBS ने दी 'Neutral' रेटिंग

वहीं UBS ने भी BSE पर 'Neutral' रेटिंग देते हुए ₹4,500 का लक्ष्य तय किया है। UBS का कहना है कि कंपनी का मुख्य कारोबार और उससे जुड़े अन्य बिजनेस लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही BSE लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पर भी फोकस कर रही है। इनमें आईटी डेरिवेटिव्स, नए इंडेक्स आधारित डेरिवेटिव्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड प्लेटफॉर्म, बेहतर डेटा प्रोडक्ट्स और STAR NPS प्लेटफॉर्म जैसी नई पहल शामिल हैं। ये कदम आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ को और मजबूत बना सकते हैं।

ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बदलाव, RBI के नए नियम और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन फिलहाल इनका सीधा असर BSE के ऑप्शन कारोबार पर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है।

BSE का शेयर प्रदर्शन