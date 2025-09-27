BSE share price falls 30 percent from its peak what next check experts view 30% टूट चुका है यह मल्टीबैगर स्टॉक, क्या और गिरेगा भाव? जानें एक्सपर्ट्स की राय, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़BSE share price falls 30 percent from its peak what next check experts view

30% टूट चुका है यह मल्टीबैगर स्टॉक, क्या और गिरेगा भाव? जानें एक्सपर्ट्स की राय

BSE share price: इस साल जून में बीएसई के शेयर एनएसई में 3030 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद यह मल्टीबैगर स्टॉक मुनाफा वसूली का शिकार हो गया। शुक्रवार को बीएसई के शेयर 2047.90 रुपये के लेवल पर आकर बंद हुए थे।

Tarun Pratap Singh मिंटSat, 27 Sep 2025 01:11 PM
BSE share price: इस साल जून में बीएसई के शेयर एनएसई में 3030 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद यह मल्टीबैगर स्टॉक मुनाफा वसूली का शिकार हो गया। शुक्रवार को बीएसई के शेयर 2047.90 रुपये के लेवल पर आकर बंद हुए थे। बीते 4 महीनों में कंपनी के शेयरों कीमतों में रिकॉर्ड हाई से 30 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल चुकी है। हाल ही में कंपनी के शेयर 200 डीईएमए के नीचे आ गए थे। जिसके बाद से बीएसई के शेयरों में नीचे जाने की संभावना काफी बढ़ गई है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार बीएसई के शेयर अब 1650 रुपये के लेवल पर फ्रेश बेस बना रहे हैं। हालांकि, बीते कुछ कारोबारी दिनों में यह स्टॉक 2000 रुपये के ऊपर बना हुआ है। जिसकी वजह से ट्रेंड के बदलने के भी आसार को नाकारा नहीं जा सकता है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?

स्वास्तिक मार्ट से जुड़े संतोष मीणा कहते हैं, “आने वाले हफ्ते काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर यह बीएसई के शेयर फिर से 200 डीईएमए के लेवल वापस पा जाता है और उसे बरकरार रखता है तो नई खरीदारी की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से मंदड़िया हावी हुए तब यह स्टॉक 1650 रुपये तक जा सकता है।”

क्या है टारगेट प्राइस?

लक्ष्मीश्री के रिसर्च हेड अंशुल जैन का मानना है कि खरीदारी की स्थिति में बीएसई का शेयर 2738 रुपये तक जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयर ने शुरुआती टारगेट प्राइस 2038 रुपये के लेवल को पहले की क्रॉस कर लिया है। अगर बीएसई के शेयरों में गिरावट आई तब की स्थिति में सपोर्ट प्राइस 1661 रुपये से 1573 रुपये हो सकता है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को बेचने और खरीदने की सलाह नहीं देते हैं।)

