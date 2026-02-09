174% उछल गया दिग्गज कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की होड़, अब कल रहेगी निवेशकों की नजर

संक्षेप: बाजार बंद होने के बाद आए नतीजों के मुताबिक, बीएसई का कंसॉलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 174% उछलकर ₹603 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹220 करोड़ था। वहीं, सितंबर तिमाही के मुकाबले भी मुनाफे में 12% की बढ़त देखने को मिली है।

BSE Q3 Result: एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजारों में शामिल बीएसई लिमिटेड (BSE Ltd) ने दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं और आंकड़े वाकई दमदार रहे हैं। बाजार बंद होने के बाद आए नतीजों के मुताबिक, बीएसई का कंसॉलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 174% उछलकर ₹603 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹220 करोड़ था। वहीं, सितंबर तिमाही के मुकाबले भी मुनाफे में 12% की बढ़त देखने को मिली है, जब कंपनी ने ₹538 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। बता दें कि कंपनी के शेयर आज सोमवार को 3% से अधिक चढ़कर 2,986 रुपये पर पहुंच गए थे।

क्या है डिटेल कमाई के मोर्चे पर भी एक्सचेंज का प्रदर्शन शानदार रहा। दिसंबर तिमाही में बीएसई की कुल आय 62% सालाना बढ़कर ₹1,244 करोड़ हो गई। इस तेज ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण ट्रांजैक्शन चार्जेस में जोरदार उछाल रहा। ट्रांजैक्शन चार्ज से मिलने वाली आय बढ़कर ₹952 करोड़ पहुंच गई, जो एक साल पहले ₹511 करोड़ थी। सितंबर तिमाही में यह आंकड़ा ₹794 करोड़ था। इसके अलावा, कॉरपोरेट्स को दी जाने वाली सेवाओं से होने वाली कमाई भी बढ़कर ₹156 करोड़ हो गई, जबकि क्लियरिंग और सेटलमेंट से जुड़ी ट्रेजरी इनकम ₹42.9 करोड़ रही।

डेरिवेटिव्स सेगमेंट में जबरदस्त कमाई डेरिवेटिव्स सेगमेंट में बीएसई ने इस तिमाही जबरदस्त ताकत दिखाई। इक्विटी डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस का एवरेज डेली नॉशनल टर्नओवर बढ़कर ₹210 लाख करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹105 लाख करोड़ था। वहीं, ऑप्शंस प्रीमियम का एवरेज डेली टर्नओवर तिमाही आधार पर करीब 29% बढ़कर ₹194 लाख करोड़ हो गया। खास बात यह रही कि बीएसई की कुल ऑप्शंस रेवेन्यू सालाना आधार पर 122% उछलकर ₹784 करोड़ पर पहुंच गई, जो निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है।