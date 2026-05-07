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61% बढ़ा बीएसई का मुनाफा, स्टॉक एक्सचेंज ने हर शेयर पर ₹10 डिविडेंड का किया ऐलान

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मार्च तिमाही (Q4) में बीएसई लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) 61% बढ़कर ₹797.33 करोड़ हो गया है। बीएसई के बोर्ड ने मार्च तिमाही के नतीजों के साथ-साथ निवेशकों को डिविडेंड का भी तोहफा दिया है।

61% बढ़ा बीएसई का मुनाफा, स्टॉक एक्सचेंज ने हर शेयर पर ₹10 डिविडेंड का किया ऐलान

BSE q4 result: स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) में बीएसई लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) 61% बढ़कर ₹797.33 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने ₹494.42 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। तिमाही (QoQ) आधार पर यह आंकड़ा FY26 की दिसंबर तिमाही में दर्ज ₹601.81 करोड़ के मुनाफे से 32.4% बढ़ गया।

डिविडेंड का ऐलान

बीएसई के बोर्ड ने मार्च तिमाही के नतीजों के साथ-साथ निवेशकों को डिविडेंड का भी तोहफा दिया है। बीएसई ने ₹2 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर ₹10 के फाइनल डिविडेंड के भुगतान को भी मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) में कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगी। बीएसई ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से सूचित किया कि फाइनल डिविडेंड प्राप्त करने के पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 10 जुलाई होगी और भुगतान गुरुवार, 17 सितंबर को या उससे पहले किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल कंपनी ने 2:1 रेश्यो से बोनस शेयर का ऐलान किया था। वहीं, निवेशकों को 23 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का तोहफा मिला था। साल 2024 में 15 रुपये डिविडेंड, 2023 में 12 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।

रेवेन्यू और एबिटा

कंपनी का पूरे साल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 5,148 करोड़ रुपये रहा जबकि एबिटा से पहले की कमाई 3,393 करोड़ रुपये दर्ज की गई। वहीं, FY26 में एबिटा मार्जिन 48% रहा। BSE के रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 24.8 करोड़ रही और इसके इक्विटी कैश सेगमेंट का औसत दैनिक टर्नओवर (ADTO) 7,950 करोड़ रुपये रहा। BSE ने बीते वित्त वर्ष में कंपनियों को 26.9 लाख करोड़ रुपये जुटाने में भी मदद की।

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शेयर का परफॉर्मेंस

बीएसई के शेयर की बात करें तो यह एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। यह शेयर एनएसई पर 3,852.10 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले गुरुवार को 3,887 रुपये पर ओपन हुआ। वहीं, इंट्रा-डे में शेयर 3,985 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इस दौरान शेयर की कीमत 3,864.90 रुपये के निचले स्तर तक गई। शेयर की क्लोजिंग 3,963.60 रुपये पर हुई। शेयर के 52 हफ्ते का लो 2,021.50 रुपये है।

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बीएसई के शेयर रिटर्न की बात करें तो एक हफ्ते में करीब 10 पर्सेंट चढ़ा है। वहीं, एक महीने में करीब 35 पर्सेंट का रिटर्न दिया है। एक साल का रिटर्न करीब 80 पर्सेंट का रहा तो तीन साल में निवेशकों को 2,241.35% रिटर्न मिला। पांच साल का रिटर्न 5000 पर्सेंट से ज्यादा का रहा है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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