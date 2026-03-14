आज खुला रहेगा शेयर बाजार, फटाफट चेक कर लें BSE और NSE की टाइमिंग
BSE NSE Mock Trading Timming Today: अमूमन घरेलू शेयर बाजार शनिवार और रविवार के दिन बंद रहते हैं। लेकिन आज यानी 14 मार्च 2026 को शेयर बाजार में कुछ देर के लिए ट्रेडिंग ओपन रहेगा।
BSE NSE Mock Trading Timming Today: अमूमन घरेलू शेयर बाजार शनिवार और रविवार के दिन बंद रहते हैं। लेकिन आज यानी 14 मार्च 2026 को शेयर बाजार में कुछ देर के लिए ट्रेडिंग ओपन रहेगा। यह मॉक ट्रेडिंग सेशन की वजह से हो रहा रहा है। BSE और NSE ने इस मॉक ट्रेडिंग सेशन का सर्कुलर जारी किया है। यह मॉक ट्रेडिंग सेशन प्राइमरी साइट और डिजास्टर रिकवरी साइट पर ओपन रहेगा। BSE की तरफ जारी किए सर्कुलर में कहा गया है कि मॉक ट्रेडिंग सेशन इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में आयोजित किया जाएगा। इस मॉक सेशन के जरिए बाजार में भागीदारी करने वाले लोग को अपने सिस्टम और कनेक्टिविटी को टेस्ट कर पाएंगे। इस तरह के मॉक ट्रेडिंग सेशनल ब्रोकर्स, ट्रेडिंग मेंमबर्स और अन्य बाजार प्रतिभागियों के लिए काफी मददगार साबित होता।
BSE मॉक ट्रेडिंग सेशन की क्या है टाइमिंग
सभी सेगमेंट के सदस्य 9:15 AM से 10:00 AM तक लॉग इन कर पाएंगे। प्राइमरी साइट पर ट्रेडिंग 10:15 से 1 बजे दोपहर तक चलेगी। इसके समाप्त होने के बाद 1 बजे से 1:45 बजे तक डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच किया जा सकेगा। डिजास्टर रिकवरी साइट पर ट्रेडिंग दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगी। बता दें, क्लोजिंग टाइम शाम 4 से 4:10 बजे निर्धारित किया गया है।
इक्विटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसीप्ट के लिए लॉग इन 9:15 से 10 बजे तक किया जा सकेगा। प्राइमरी साइट पर ट्रेडिंग 10:15 से 1 बजे दोपहर तक चलेगी।
एनएसई पर क्या होगी टाइमिंग?
NSE के सर्कुलर के अनुसार ब्लॉक विंडो सेशन - 1 सुबह 8:45 बजे से शुरू होगा और यह 9 बजे ही बंद होगा। बाजार का प्री ओपनिंग सेशन 9 बजे से 9:08 तक रहेगा। वहीं, नॉर्मल मार्केट ओपनिंग टाइमिंग सुबह 9:15 से 12:15 बजे तक रहेगा।
सेशन-2 डिजास्टर रिसीप्ट साइट 1 बजे 3:45 बजे तक रहेगा। वहीं, लाइव रि लॉग इन 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।