61% बढ़ा कंपनी का मुनाफा तो शेयर खरीदने दौड़े निवेशक, 7% चढ़ा भाव, 80% का रिटर्न

61% बढ़ा कंपनी का मुनाफा तो शेयर खरीदने दौड़े निवेशक, 7% चढ़ा भाव, 80% का रिटर्न

Wed, 12 Nov 2025 01:29 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
BSE Ltd Q2 Result: देश के प्रमुख शेयर बाजार संचालक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE Ltd) के शेयरों में बुधवार, 12 नवंबर को शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी देखी गई। कंपनी के सितंबर तिमाही (Q2FY26) के मजबूत नतीजों के बाद निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

शुरुआती कारोबार में शेयर 7% उछले

BSE के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर बुधवार को ₹2,770 के स्तर पर खुले, जो पिछले सत्र के ₹2,644.20 के मुकाबले काफी ऊंचा था। शुरुआती घंटे में शेयरों में 6.6% की बढ़त दर्ज की गई और यह इंट्राडे हाई ₹2,818 तक पहुंच गया। सुबह करीब 9:40 बजे, स्टॉक ₹2,803 पर ट्रेड कर रहा था, जो लगभग 6% की तेजी को दर्शाता है। इस दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स में भी 0.36% की हल्की बढ़त देखी गई और यह 25,788 अंक पर था।

Q2FY26 में मुनाफा 61% बढ़कर ₹557 करोड़

कंपनी ने मंगलवार, 11 नवंबर को अपने दूसरी तिमाही (Q2FY26) के वित्तीय नतीजे जारी किए। इस दौरान BSE ने 61% सालाना बढ़ोतरी के साथ ₹557 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹245.7 करोड़ था। कंपनी की कोर ऑपरेशंस से राजस्व में भी 44% की सालाना वृद्धि हुई और यह ₹1,068 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह ₹740.7 करोड़ था।

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

BSE का नेट इंटरेस्ट मार्जिन वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 50% पर रहा। इसी अवधि के लिए कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA ₹1,083.3 करोड़ दर्ज किया गया। हालांकि, कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम लगभग स्थिर रही। सितंबर तिमाही में यह ₹65.69 करोड़ रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह ₹65.61 करोड़ थी।

एक साल में 80% की शानदार बढ़त

BSE के शेयरों ने इस साल अब तक लगभग 55% की बढ़त दर्ज की है, जबकि इसी अवधि में Nifty 50 केवल 9% बढ़ा है। पिछले एक वर्ष में BSE का स्टॉक करीब 80% उछला है। इसने 10 जून 2025 को ₹3,030 का 52-सप्ताह का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 11 मार्च 2025 को यह ₹1,227.33 के निचले स्तर पर था।

निवेशकों की नजरें अब आगे की दिशा पर

विश्लेषकों का मानना है कि BSE के मजबूत ऑपरेशनल प्रदर्शन, बढ़ते ट्रेडिंग वॉल्यूम और लागत दक्षता में सुधार से आने वाले तिमाहियों में कंपनी की ग्रोथ बरकरार रह सकती है। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि स्टॉक में हाल की तेज़ रैली के बाद शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट बुकिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

