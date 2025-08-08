BSE Limited Share Price Surged 176 percent net profit jumps then why investors selling share 1 साल में 176% चढ़ा स्टॉक, नेट प्रॉफिट दोगुना हुआ, फिर क्यों शेयरों को बेच रहे निवेशक?, Business Hindi News - Hindustan
1 साल में 176% चढ़ा स्टॉक, नेट प्रॉफिट दोगुना हुआ, फिर क्यों शेयरों को बेच रहे निवेशक?

BSE Limited Share Price: बीएसई लिमिटेड की तरफ से दी जानकारी के अनुसार जून तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 539 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 103 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 265 करोड़ रुपये रहा था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:07 PM
BSE Limited Share Price: दमदार तिमाही नतीजों के बाद भी एक मल्टीबैगर स्टॉक में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं बीएसई लिमिटेड की थी। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार जून तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 539 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 103 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 265 करोड़ रुपये रहा था। शानदार क्वार्टर रिजल्ट के बाद भी शुक्रवार को बीएसई लिमिटेड का शेयर 2 प्रतिशस के अधिक टूट चुका है।

बीएसई लिमिटेड के शेयर एनएसई में बढ़त के साथ 2500 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयर बिकवाली का शिकार हो गए। जिसके बाद यह दिन में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 2,382.30 रुपये के लेवल तक आ गए। बता दें, ब्रोकरेज हाउस ने भी कंपनी के टारगेट प्राइस में कटौती की है।

ब्रोकरेज ने दिया है होल्ड रेटिंग

इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस जेफरिज ने इस स्टॉक को होल्ड रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने अपने नोट्स में कहा है कि एवरेज डेली टर्नओवर (ADTO) सालाना आधार पर 2 गुना और तिमाही दर तिमाही के आधार पर 28 प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन वैल्यूम्स उम्मीद से अधिक सॉफ्ट रहा है। जेफरिज के वित्त वर्ष के लिए एवरेज डेली टर्नओवर 126 बिलियन डॉलर किया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए यह 145 बिलियन डॉलर का अनुमान था।

इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी का प्रति शेयर कमाई 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत काटा है। इसकी वजह डेरीवेटिव्स एक्टिविटी में गिरावट है। बता दें, ब्रोकरेज हाउस ने 2900 रुपये से टारगेट प्राइस को घटाकर 2790 रुपये कर दिया है।

1 साल में किया पैसा डबल

बीएसई लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 1 साल के दौरान 176 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। हालांकि, 6 महीने में यह स्टॉक 27 प्रतिशत ही चढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।

