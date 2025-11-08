इस बयान से गदगद दिखे निवेशक, 11% चढ़ा मल्टीबैगर स्टॉक, क्या खरीदना रहेगा सही?

संक्षेप: Multibagger Stock: कल शुक्रवार को भले ही बाजार में सुस्ती छाई रही। लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक बीएसई लिमिटेड (BSE Limited) के शेयरों में तगड़ी उछाल देखने को मिली थी। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 11 प्रतिशत तक उछल गया था। बता दें, बीएसई लिमिटेड की लिस्टिंग एनएसई में हुई है।

Multibagger Stock: कल शुक्रवार को भले ही बाजार में सुस्ती छाई रही। लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक बीएसई लिमिटेड (BSE Limited) के शेयरों में तगड़ी उछाल देखने को मिली थी। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 11 प्रतिशत तक उछल गया था। बता दें, बीएसई लिमिटेड की लिस्टिंग एनएसई में हुई है।

बीएसई के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पाण्डेय का फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट पर दिया बयान है। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ‘एफएंडओ के प्रति हमारा व्यवहार संतुलित होना चाहिए। हमारा काम जारी है। अगर हम आने वाले समय में ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो उसपर पहले ही परामर्श पत्र जारी कर देंगे। जिसे आप देख पाएंगे।’ इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी कहा था कि सरकार एफएंडओ का प्रतिबंधित नहीं कर रही है।

कहां तक जाएगा शेयर? टेक्निकल चार्ट पर बीएसई का शेयर 2385 रुपये के सपोर्ट प्राइस पर है। लक्ष्मीश्री इंवेस्टमेंट के रिसर्च हेड अंशुल जैन कहते हैं, ‘शुरुआती दौर में कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस 2378 रुपये है। लेकिल वैल्यूएम के सेक्शन में सुस्ती छाई हुई है। ऐसे में निवेशकों को कोई कदम उठाने से पहले वैल्यूएम को देख लेना चाहिए।”

रिटर्न के मामले में अव्वल है स्टॉक शुक्रवार को एनएसई में बीएसई लिमिटेड के शेयर 2450 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में 11 प्रतिशत की तेजी के बाद 2,718.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए थे। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी भी देखने को मिली। बाजार के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 8.61 प्रतिशत की उछाल के बाद 2669.90 रुपये पर था।

बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, इस साल अबतक बीएसई लिमिटेड ने 44 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में बीएसई लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 4562 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।