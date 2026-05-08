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797 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, 10 रुपये के डिविडेंड का भी ऐलान फिर भी 3.3% गिरा शेयर; एक्सपर्ट्स बुलिश

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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BSE Limited: शेयर बाजार में आज बीएसई लिमिटेड केशेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद यह गिरावट दर्ज की गई थी। 

797 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, 10 रुपये के डिविडेंड का भी ऐलान फिर भी 3.3% गिरा शेयर; एक्सपर्ट्स बुलिश

Stock Market News: बीएसई लिमिटेड (BSE Limited) के शेयरों की कीमतों में तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत से अधिक टूट गया है। हालांकि, एक्सपर्ट्स अब भी बीएसई के शेयरों के परफॉर्मेंस को लेकर बुलिश हैं। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में…

बीएसई लिमिटेड के शेयर आज शुक्रवार को एनएसई में 3963 रुपये के स्तर पर ओपन हुए। दिन में यह स्टॉक 3.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3832 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर पहुंच गए।

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कितना हुआ नेट प्रॉफिट (BSE limited q4 results 2026)

कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि मार्च तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 797 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 61 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 494 करोड़ रुपये रहा था।

बीएसई लिमिटेड के अनुसार कंपनी का रेवन्यू जनवरी से मार्च के दौरान 1564 करोड़ रुपये रहा है। यह सालाना आधार पर 85 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 847 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, तिमाही दर तिमाही के आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 प्रतिशत और रेवन्यू 26 प्रतिशत बढ़ा है। यह तीसरी तिमाही में क्रमशः 602 करोड़ रुपये और 1244 करोड़ रुपये रहा था।

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वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 5148 करोड़ रुपये रहा है। जबकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का EBITDA 3393 करोड़ रुपये रहा था।

एक्सपर्ट्स बुलिश (BSE limited target price)

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने बीएसई लिमिटेड को BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 4570 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है।

डिविडेंड का भी ऐलान (bse limited dividend)

कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बीएसई लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है।

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इससे पहले कंपनी पिछले साल मई में एक्स-बोनस ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया गया था। बता दें, 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 23 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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