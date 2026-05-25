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NSE-BSE को लेकर बड़ा अपडेट! 28 मई को इस कारण बंद रहेगा शेयर बाजार, जानिए कब खुलेगा मार्केट

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बकरीद (Bakri Eid) के अवसर पर 28 मई 2026 को NSE और BSE सहित भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान इक्विटी, डेरिवेटिव और करेंसी मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। MCX सुबह बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में कारोबार दोबारा शुरू होगा। 2026 में कुल 16 स्टॉक मार्केट छुट्टियां तय की गई हैं।

NSE-BSE को लेकर बड़ा अपडेट! 28 मई को इस कारण बंद रहेगा शेयर बाजार, जानिए कब खुलेगा मार्केट

भारत के शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए 28 मई 2026 का दिन बेहद अहम रहने वाला है। अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल, बकरीद (Bakri Eid) के मौके पर गुरुवार 28 मई को देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पूरी तरह बंद रहेंगे, यानी इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी और सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट में कोई कारोबार नहीं होगा। इसके चलते इस हफ्ते निवेशकों को छोटा ट्रेडिंग वीक देखने को मिलेगा।

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हालांकि, शुक्रवार 29 मई से बाजार फिर सामान्य तरीके से खुल जाएगा और ट्रेडिंग दोबारा शुरू होगी। ऐसे में जिन निवेशकों ने अपने ट्रेड या निवेश की योजना बनाई हुई है, उन्हें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। खास बात यह है कि साल 2026 में कुल 16 स्टॉक मार्केट छुट्टियां तय की गई हैं, जिनमें से 8 छुट्टियां पहले ही गुजर चुकी हैं। बकरीद (Bakri Eid) के बाद अब अगले 9 महीनों में बाजार 7 और मौकों पर बंद रहेगा।

28 मई को केवल शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि कमोडिटी मार्केट में भी असर देखने को मिलेगा। देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज MCX (Multi Commodity Exchange) सुबह के सत्र में बंद रहेगा। हालांकि, शाम के सत्र में ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी। वहीं, NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (National Commodity & Derivatives Exchange) पूरे दिन बंद रहेगा। इसका मतलब है कि कृषि जिंसों में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को भी कारोबार के लिए अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा।

बकरीद (Bakri Eid) के बाद अगली बड़ी मार्केट छुट्टी 26 जून 2026 को मुहर्रम के कारण होगी। इसके अलावा साल के दूसरे हिस्से में गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली बलिप्रतिपदा, गुरु नानक जयंती और क्रिसमस जैसे मौकों पर भी शेयर बाजार बंद रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस साल कुछ बड़ी छुट्टियां वीकेंड पर पड़ रही हैं, इसलिए उन दिनों अलग से मार्केट बंद नहीं होगा। इनमें महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, स्वतंत्रता दिवस और दिवाली लक्ष्मी पूजन शामिल हैं।

दिवाली लक्ष्मी पूजन इस बार रविवार को पड़ रहा है, लेकिन परंपरा के अनुसार एक्सचेंज मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र (Muhurat Trading Session) आयोजित करेंगे। यह एक विशेष एक घंटे की ट्रेडिंग होती है, जिसे निवेशक शुभ मानते हैं। इसके समय की घोषणा बाद में की जाएगी।

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एक्सपर्ट का कहना है कि लगातार बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और छुट्टियों के कारण बाजार में वोलैटिलिटी बढ़ सकती है। ऐसे में निवेशकों को ट्रेडिंग से पहले छुट्टियों की पूरी लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। खासकर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए यह जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि छुट्टी के पहले और बाद में बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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