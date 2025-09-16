खत्म हुआ ग्रो के IPO का इंतजार, प्राइस बैंड से लिस्टिंग तक का क्या है प्लान?
Groww IPO: ग्रो ने आईपीओ के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। यह ब्रोकरेज फर्म अक्टूबर के मध्य तक आईपीओ प्राइस बैंड को फाइनल कर देगी और नवंबर में लिस्टिंग का लक्ष्य रखेगी। 2016 में ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल इस कंपनी के संस्थापक रहे हैं।
Broking Company Groww IPO: ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो ने आईपीओ के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल, कंपनी ने सेबी के पास करीब 6000-7000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए आवेदन किया है। 16 सितंबर को बाजार नियामक सेबी के पास दायर किए गए अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से पता चला है कि ग्रो के संस्थापक कंपनी में केवल 0.07 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का इरादा रखते हैं।
ये निवेशक बेच सकते हैं हिस्सेदारी
ब्रोकरेज फर्म ग्रो के शुरुआती निवेशक- पीक XV, वाई कॉम्बिनेटर, रिबिट कैपिटल और टाइगर ग्लोबल आईपीओ में शेयर बेच सकते हैं, जबकि संस्थापकों के पास लिस्टिंग के समय से डेढ़ साल के लिए 20 प्रतिशत हिस्सेदारी लॉक-इन है। जानकारी के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म अक्टूबर के मध्य तक आईपीओ प्राइस बैंड को फाइनल कर देगी और नवंबर में लिस्टिंग का लक्ष्य है।
9 साल पहले वजूद में आई कंपनी
2016 में ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल इस कंपनी के संस्थापक रहे हैं। इनके पास कंपनी में 27.97 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उन्हें प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ये सभी ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारी हैं।
ग्रो के नतीजे
वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ग्रो ने 378 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि है। इस अवधि में कंपनी का राजस्व 904 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के 1,000 करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2025 में नेट प्रॉफिट तीन गुना बढ़कर 1819 करोड़ रुपये हो गया जबकि राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत बढ़कर 4056 करोड़ रुपये हो गया। ग्रो का नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 45 प्रतिशत है, तथा 85 प्रतिशत का योगदान मार्जिन उद्योग में सबसे अधिक है।
जून 2025 में एनएसई के सक्रिय यूजर्स में ग्रो की 26 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी, जो जून 2024 से जून 2025 तक सक्रिय यूजर्स की कुल वृद्धि में 45 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। नए डीमैट खातों में भी ग्रो की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत रही।