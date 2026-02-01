Hindustan Hindi News
बजट डे के लिए 100 से अधिक शेयरों पर फिदा हैं ब्रोक्रेज हाउस, देखें लिस्ट

संक्षेप:

Feb 01, 2026 08:54 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Budget Day Stocks: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। रविवार को बजट पेश होने के कारण आज भारतीय शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए खुले रहेंगे। ऐतिहासिक पैटर्न बताते हैं कि ऐसे सत्रों में अक्सर तेज इंट्राडे उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि निवेशक उन नीतिगत संकेतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं जो बाजार के मूड और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। ऐसे में विभिन्न ब्रोक्रेज हाउसों ने करीब 100 से अधिक शेयरों की सिफारिश की है। लिस्ट में ये स्टॉक्स रक्षा, इंफ्रा, बैंकिंग, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूर ड्यूराबेल्स जैसे सेक्टरों से हैं, जहां से नीतिगत समर्थन की उम्मीद है।

ब्रोकरेज हाउसों की स्टॉक सिफारिशें

मोतीलाल ओसवाल

मोतीलाल ओसवाल ने अपनी पसंद में एलएंडटी, एबीबी, सीमेंस, हिताची, सीमेंस एनर्जी, केईसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, एचएएल, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, पॉलीकैब, केईआई, क्रॉम्प्टन, टाइटन, पीएन गडगिल, नीवा भूपा, एएमसी, आरटीए, अधिकांश एचएफसी, एमएफआई, इंफ्रा प्लेयर्स, आईजीएल, महानगर गैस, गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, गेल, वारी, प्रीमियर, एनटीपीसी, टाटा पावर, एक्मे, एनटीपीसी ग्रीन, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, सोभा, लोढ़ा और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयरों को शामिल किया है।

एक्सिस सिक्योरिटीज

एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपने कवरेज में अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, नाल्को, प्रेस्टीज एस्टेट, मैक्स हेल्थकेयर और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को चुना है। गैर-कवरेज में जीएमडीसी, बीईएल और एमटीएआर, अमर राजा एनर्जी, सीईएसई, एमएंडएम फाइनेंस और जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग को शामिल किया है।

आनंद राठी

आनंद राठी ने यूपीएल, शारदा क्रॉपकेम, मैक्स हेल्थकेयर, किम्स, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, अशोक लेलैंड, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल्स, जेके सीमेंट, बिरला कॉर्प, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पॉलीकैब, वारी एनर्जीज, एलएंडटी फाइनेंस, पूनावाला, इंडियन होटल्स, इंटरग्लोब एविएशन, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सेरा, कजरिया, ग्रीनप्लाई, ग्रीनपैनल, मयूर यूनिक्वॉटर्स, सोलर इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टीडी पावर, जुबिलेंट इंग्रेविया, वी-मार्ट, जीसीपीएल, मिसेज बेक्टर फूड, पीएनसी इन्फ्राटेक और एप्टस हाउसिंग जैसे शेयरों को अपनी पसंद बताया है।

प्रभुदास लीलाधर

प्रभुदास लीलाधर ने अडानी पोर्ट एंड एसईजेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, टाइटन कंपनी, एस्टर डीएम हेल्थकेयर, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, केईआई इंडस्ट्रीज, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट को चुना है।

चॉइस ब्रोकिंग

चॉइस ब्रोकिंग ने अल्ट्राटेक सीमेंट, रडिको खैतान, एलाइड ब्लेंडर्स, एमएंडएम, टीवीएस मोटर, लुमैक्स ऑटो, शांति गोल्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, डेटा पैटर्न्स, आर्टेमिस मेडिकेयर, यथार्थ हॉस्पिटल, सोभा, स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग, सन फार्मा, डिविस लैब्स, टीसीएस और मीशो को अपनी सिफारिशों में शामिल किया है।

विशेषज्ञ की सलाह: रहें सतर्क

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने चेतावनी दी है कि कई घरेलू और वैश्विक जोखिम कारक बजट प्रस्तुति के आसपास अस्थिरता बढ़ा सकते हैं और निकट भविष्य में निवेशक भावना को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने निवेशकों को सतर्क रहने और ऐलानों के बाद स्पष्ट नीतिगत दिशा न मिलने तक आक्रामक पोजीशनिंग से बचने की सलाह दी।

