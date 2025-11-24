इस शेयर पर ब्रोकरेज फर्मों की बुलिश नजर, 48% तक उछाल की उम्मीद, अभी है सस्ता

संक्षेप: WeWork India Outlook: इसके शेयरों की कीमत में मौजूदा स्तर से 48% तक का उछाल आ सकता है। यह उत्साह तब है, जब कंपनी का शेयर अपने आईपीओ मूल्य से अभी भी नीचे चल रहा है। आज भी इसमें गिरवट है और सुबह 616.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

हाल ही में शेयर बाजार में आई कंपनी वीवर्क इंडिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयरों पर रिसर्च करने वाली बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां इसके शेयरों को लेकर बहुत सकारात्मक हैं। उनका मानना है कि इसके शेयरों की कीमत में मौजूदा स्तर से 48% तक का उछाल आ सकता है। यह उत्साह तब है, जब कंपनी का शेयर अपने आईपीओ मूल्य से अभी भी नीचे चल रहा है। आज भी इसमें गिरवट है और सुबह 616.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ICICI Securities का लक्ष्य 914 रुपये ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने वीवर्क इंडिया के शेयरों पर 'खरीद' (Buy) की सलाह दी है और इसका लक्ष्य मूल्य 914 रुपये तय किया है। शुक्रवार को शेयर का भाव 618.85 रुपये था, यानी इसमें 48% की बढ़त की संभावना है। कंपनी ने इस फैसले के पीछे दो मुख्य कारण बताए हैं...

1. भारत में 'फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस' यानी लचीले कार्यालयों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

2. वीवर्क इंडिया को रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी 'एंबेसी ग्रुप' का मजबूत समर्थन हासिल है।

ICICI Securities के अनुसार, वीवर्क इंडिया देश के प्रीमियम और बेहतरीन फ्लेक्स-स्पेस ऑपरेटर्स में से एक है। कंपनी के 94% डेस्क हाई-क्वालिटी 'ग्रेड A' इमारतों में हैं, जो इसकी प्रीमियम पहचान को मजबूत करता है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले सालों में कंपनी की आमदनी में नए सीटों के विस्तार से जबरदस्त वृद्धि होगी।

जेफरीज का 790 रुपये का लक्ष्य इससे पहले, एक और बड़ी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी वीवर्क इंडिया के शेयरों पर 'खरीद' (Buy) की सलाह दी थी और इसका लक्ष्य मूल्य 790 रुपये रखा था। यह मौजूदा कीमत से 28% अधिक है। जेफरीज का मानना है कि मजबूत कार्यालय मांग और फ्लेक्स-स्पेस के तेजी से बढ़ते चलन की वजह से वीवर्क इंडिया अगले तीन सालों में हर साल 15,000-20,000 नई सीटें जोड़ेगी।

जेफरीज ने कहा कि कंपनी की कमाई बढ़ने की एक बड़ी वजह उसकी परिचालन दक्षता में सुधार होगा। उन्हें उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 2028 के बीच कंपनी की कमाई का एक महत्वपूर्ण पैमाना EBITDA 28% सालाना की दर से बढ़ेगी।

शेयर की कीमत और आईपीओ का हाल वीवर्क इंडिया का शेयर पिछले कारोबारी दिन 618.85 रुपये पर बंद हुआ, जो इसके आईपीओ मूल्य 648 रुपये से करीब 5% नीचे है। हालाँकि, कंपनी के आईपीओ को संस्थागत निवेशकों (QIB) का अच्छा समर्थन मिला था। यह आईपीबी एक 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) था, यानी इसमें कंपनी को पैसा नहीं मिला, बल्कि मौजूदा शेयरधारकों ने अपने कुछ हिस्से बेचे थे।

भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है अब जबकि दो बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां वीवर्क इंडिया के भविष्य को लेकर आशावादी हैं और भारत का फ्लेक्स-वर्कस्पेस बाजार तेजी से बढ़ रहा है, निवेशकों का मनोबभ इस ओर फिर से बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह शेयर 900 रुपये के निशान तक पहुंच पाएगा, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी का फंडामेंटल्स इसे एक मजबूत मुकाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है।