5% टूटकर बंद हुआ बिस्किट कंपनी का शेयर, अब भी ₹1700 से ज्यादा बढ़ सकता है भाव
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में बीते शुक्रवार को बड़ी गिरावट आई थी। ट्रेडिंग के अंत में यह शेयर 5 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। एक ब्रोकरेज ने कहा कि अभी की कीमत से भी शेयर 1700 रुपये से अधिक उछल सकता है।
बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में बीते शुक्रवार को बड़ी गिरावट आई थी। ट्रेडिंग के अंत में यह शेयर 5 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। हालांकि, अब भी शेयर में बड़े उछाल की उम्मीद है। एक ब्रोकरेज ने कहा कि अभी की कीमत से भी शेयर 1700 रुपये से अधिक उछल सकता है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
FY26 की मार्च तिमाही के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 21.56 प्रतिशत की सालाना (YoY) बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने FY26 की चौथी तिमाही (Q4) में 679.68 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कमाया जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 559.13 करोड़ रुपये था। इस तिमाही में ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू 6.46 प्रतिशत बढ़कर 4,718.92 करोड़ रुपये हो गया, जो FY25 की चौथी तिमाही में 4,432.19 करोड़ रुपये था। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय मार्च तिमाही में 7% बढ़कर 4,685.95 करोड़ रुपये हो गई। इस तिमाही के दौरान कुल खर्च 6.2 प्रतिशत बढ़कर 3,969.96 करोड़ रुपये हो गया। पूरे FY26 के लिए, ब्रिटानिया का मुनाफा 16.5% बढ़कर 2,537.01 करोड़ रुपये हो गया। कुल कंसोलिडेटेड आय 6.63% बढ़कर 19,375.62 करोड़ रुपये हो गई।
अपने तिमाही नतीजों के साथ कंपनी के बोर्ड ने FY26 के लिए 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 90.50 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। ब्रिटानिया ने कहा कि AGM और फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 तय की गई है।
इन नतीजों पर टिप्पणी करते हुए ब्रिटानिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रक्षित हरगवे ने कहा- इस तिमाही की शुरुआत में बिज़नेस ने स्थिर गति पकड़ी, पहले दो महीनों में 9% की बढ़त दर्ज की लेकिन मार्च में यह गति धीमी पड़ गई। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण इंटरनेशनल बिजनेस में सप्लाई में आई रुकावटें थीं।
ब्रोकरेज का नजरिया और टारगेट प्राइस
Q4 की कमाई पर प्रतिक्रिया देते हुए नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा- ब्रिटानिया ने कमजोर प्रदर्शन दिखाया। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कंपनी के कारोबार को बड़ा असर पड़ा। घरेलू ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी 'Buy' कॉल बरकरार रखी जबकि टारगेट प्राइस में कटौती की। ब्रोकरेज ने कहा कि हमने टारगेट प्राइस 7,240 रुपये तय किया है। पहले 7,530 रुपये का टारगेट प्राइस था।
इस बीच, शुक्रवार को ब्रिटानिया के शेयर 5.02% गिरकर 5,519.20 रुपये पर बंद हुए। अभी की कीमत से शेयर 1700 रुपये से अधिक जा सकता है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 6,336.95 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 5,300 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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