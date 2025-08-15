₹15 के शेयर वाली कंपनी ने डिफेंस डिवीजन पर किया ऐलान, अब सोमवार को होगी हलचल?

ब्राइटकॉम ग्रुप ने ब्राइटकॉम डिफेंस के गठन की घोषणा की है। अब सोमवार को ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बीते गुरुवार को करीब 5% चढ़कर 15.28 रुपये तक पहुंच गया। वहीं, शुक्रवार को बाजार बंद रहा।

ब्राइटकॉम ग्रुप ने 'ब्राइटकॉम डिफेंस' के गठन की घोषणा की है। यह एक नया डिवीजन होगा जो अगली पीढ़ी के एयरोस्पेस इंटेलिजेंस और स्वायत्त एरियल डिफेंस सॉफ्टवेयर पर केंद्रित है। इस ऐलान के बाद अब सोमवार को ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

शेयर का परफॉर्मेंस ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर की बात करें तो बीते गुरुवार को करीब 5% चढ़कर 15.28 रुपये तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर 4.05% बढ़कर 15.15 रुपये पर था। बता दें कि शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। इसके अलावा शनिवार और रविवार को शेयर बाजार साप्ताहिक अवकाश की वजह से बंद रहेंगे। शेयर के 52 हफ्ते का लो 7.68 रुपये है। यह शेयर जुलाई 2025 में 21.65 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

क्या कहा कंपनी ने? ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा कि उसके बोर्ड ने एयरोस्पेस इंटेलिजेंस और स्वायत्त रक्षा समाधानों के लिए तेजी से बढ़ते बाजारों का लाभ उठाने के लिए ब्राइटकॉम डिफेंस के गठन को मंजूरी दे दी है। नए डिवीजन के अंतर्गत, ब्राइटकॉम का लक्ष्य एआई-संचालित यूएवी उड़ान प्रणाली, मिशन सिमुलेशन इंजन और हवाई प्लेटफॉर्म साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के साथ-साथ वास्तविक समय में खतरे का पता लगाना होगा।