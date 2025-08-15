Brightcom launches defence division to develop autonomous defence solutions share focus on monday ₹15 के शेयर वाली कंपनी ने डिफेंस डिवीजन पर किया ऐलान, अब सोमवार को होगी हलचल?, Business Hindi News - Hindustan
₹15 के शेयर वाली कंपनी ने डिफेंस डिवीजन पर किया ऐलान, अब सोमवार को होगी हलचल?

ब्राइटकॉम ग्रुप ने ब्राइटकॉम डिफेंस के गठन की घोषणा की है। अब सोमवार को ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बीते गुरुवार को करीब 5% चढ़कर 15.28 रुपये तक पहुंच गया। वहीं, शुक्रवार को बाजार बंद रहा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 05:16 PM
ब्राइटकॉम ग्रुप ने 'ब्राइटकॉम डिफेंस' के गठन की घोषणा की है। यह एक नया डिवीजन होगा जो अगली पीढ़ी के एयरोस्पेस इंटेलिजेंस और स्वायत्त एरियल डिफेंस सॉफ्टवेयर पर केंद्रित है। इस ऐलान के बाद अब सोमवार को ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

शेयर का परफॉर्मेंस

ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर की बात करें तो बीते गुरुवार को करीब 5% चढ़कर 15.28 रुपये तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर 4.05% बढ़कर 15.15 रुपये पर था। बता दें कि शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। इसके अलावा शनिवार और रविवार को शेयर बाजार साप्ताहिक अवकाश की वजह से बंद रहेंगे। शेयर के 52 हफ्ते का लो 7.68 रुपये है। यह शेयर जुलाई 2025 में 21.65 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

क्या कहा कंपनी ने?

ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा कि उसके बोर्ड ने एयरोस्पेस इंटेलिजेंस और स्वायत्त रक्षा समाधानों के लिए तेजी से बढ़ते बाजारों का लाभ उठाने के लिए ब्राइटकॉम डिफेंस के गठन को मंजूरी दे दी है। नए डिवीजन के अंतर्गत, ब्राइटकॉम का लक्ष्य एआई-संचालित यूएवी उड़ान प्रणाली, मिशन सिमुलेशन इंजन और हवाई प्लेटफॉर्म साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के साथ-साथ वास्तविक समय में खतरे का पता लगाना होगा।

नए डिफेंस डिवीजन के साथ कंपनी सरकारों, वैश्विक रक्षा नवप्रवर्तकों और संबद्ध टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है। ब्राइटकॉम समूह के मुखिया सुरेश कुमार रेड्डी ने बताया कि डिफेंस सेक्टर में हमारा रणनीतिक विस्तार और व्यावसायिक डिवीजन का पुनर्गठन हमें आने वाले वर्षों में डेवलपमेंट के लिए तैयार करता है। ब्राइटकॉम समूह अब चार प्राथमिक डिवीजन-विज्ञापन, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डिफेंस और न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी में है। कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 18.38 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 81.62 फीसदी की है।

