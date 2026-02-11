20% चढ़ गया यह शेयर, ₹15 के शेयर में गजब की तेजी

संक्षेप: पिछले पांच कारोबारी दिन में यह शेयर 40 पर्सेंट से अधिक चढ़ गया है। इस दौरान इसकी कीमत 10.20 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई। वहीं, एक महीने में यह शेयर 45 पर्सेंट और इस साल अब तक YTD में 35 पर्सेंट तक चढ़ गया है।

Brightcom Group share: ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर इन दिनों चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर में लगातार जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। आज बुधवार को कारोबार के दौरान यह शेयर लगभग 20 पर्सेंट चढ़ गया था। इसी के साथ ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आज 14.40 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया। पिछले पांच कारोबारी दिन में यह शेयर 40 पर्सेंट से अधिक चढ़ गया है। इस दौरान इसकी कीमत 10.20 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई। वहीं, एक महीने में यह शेयर 45 पर्सेंट और इस साल अब तक YTD में 35 पर्सेंट तक चढ़ गया है।

कंपनी ने दी जानकारी ब्राइटकॉम ग्रुप ने शेयर बाजार को बताया है कि 31 जनवरी 2026 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में पहले किए गए कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को रद्द (कैंसिल/एनुल) करने को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी कंपनी ने सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत दी है। कंपनी के अनुसार संबंधित सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया। रद्द किए गए अलॉटमेंट निम्नलिखित निवेशकों से जुड़े हैं:

- एलजीओएफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड– 5,00,00,000 शेयर

- कनेक्टोर इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड– 1,66,66,667 शेयर

कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय 31 जनवरी 2026 से प्रभावी है। इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं कंपनी की कार्यकारी टीम द्वारा पूरी की जाएंगी।

कंपनी का कारोबार ब्राइटकॉम ग्रुप एक भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद, भारत में स्थित है। यह कंपनी डिजिटल मार्केटिंग और तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है। इसका मुख्य व्यवसाय डिजिटल विज्ञापन और सॉफ्टवेयर सेवाओं के माध्यम से विज्ञापनदाताओं, एजेंसियों और ऑनलाइन प्रकाशकों को जोड़ना है। इसके प्लेटफॉर्म और तकनीकों के जरिये यह डिजिटल मीडिया के अलग-अलग चैनलों जैसे वीडियो, डिस्प्ले, सर्च, सोशल मीडिया, मोबाइल विज्ञापन आदि पर लक्ष्यित विज्ञापन देने में मदद करती है।