दूसरी बार बोनस शेयर देने जा रही है कंपनी, मिलेगा 3 पर 1 स्टॉक फ्री, रिकॉर्ड डेट तय
मुख्य बातें
- Brigade Enterprises ने दूसरी बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है
- कंपनी की तरफ से 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जा रहा है
Bonus Share: Brigade Enterprises ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। तारीख 20 जून से पहले ही है। कंपनी ने इस बार 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। यह दूसरी बार है जब कंपनी एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। इससे पहले कंपनी के शेयर 2019 में एक्स-बोनस ट्रेड किए थे।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट
कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि 3 शेयर पर 1 शेयर योग्य निवेशकों को मिलेगा। Brigade Enterprises ने इस बोनस शेयर के लिए 17 जून 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास तीन शेयर रहेंगे उन्हें एक फ्री शेयर मिलेगा।
कंपनी ने 2019 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। यह पहली बार था जब कंपनी एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड क की थी।
लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी
Brigade Enterprises उन कंपनियों में से एक है जो निवेशकों को लगातार डिविडेंड दे रही है। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2023 में कंपनी ने हर शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
आज मंगलवार को Brigade Enterprises के शेयरों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। बीएसई में कंपनी के शेयर आज 646.40 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 654.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बाजार के बंद होने के समय पर Brigade Enterprises के शेयर 651.20 रुपये के स्तर पर थे।
बीते तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1.65 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने में स्टॉक का दाम 23 प्रतिशत गिरा है। एक साल में Brigade Enterprises के शेयरों का भाव 48 प्रतिशत लुढ़क चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 1299.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 615 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 15929 करोड़ रुपये का है।
लॉन्ग टर्म में अच्छा रहा है प्रदर्शन?
दो साल में Brigade Enterprises के शेयरों का दाम 53 प्रतिशत गिरा है। तीन साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 18 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बीते 5 साल में बोनस शेयर देने जा रही है कंपनी का स्टॉक का दाम 141 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।