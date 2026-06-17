22% की दिखी गिरावट, फिर 10% चढ़ गए शेयर, आज है बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयर बुधवार को बाजार खुलते ही टूटते दिखे। कंपनी के शेयरों में एक ही दिन में 22 पर्सेंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयरों में गिरावट नहीं, बल्कि 10 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के शेयर बुधवार को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर कारोबार कर रहे हैं और बोनस इश्यू के प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयरों में यह गिरावट दिख रही है। कंपनी ने अपने निवेशकों को 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया है।

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयरों में करीब 10% की तेजी

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज (Brigade Enterprises) के शेयर मंगलवार को NSE पर 720.25 रुपये पर बंद हुए थे। बोनस शेयर इश्यू के प्राइस एडजस्टमेंट के बाद ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयर बुधवार को 559.70 रुपये पर खुले। दिन के कारोबार के दौरान ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयर करीब 10 पर्सेंट की तेजी के साथ 595.95 रुपये पर पहुंच गए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, बेंगलुरु बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है।

करीब 7 साल में पहला बोनस शेयर

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज (Brigade Enterprises) ने इस साल मई की शुरुआत में करीब 7 साल में अपना पहला बोनस शेयर अनाउंस किया। कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ बोनस शेयर की घोषणा की। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने 1:3 के शेयरों में बोनस शेयर अनाउंस किए। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 17 जून 2026 फिक्स की। जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट को ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के 30 शेयर थे, उन्हें बोनस शेयर के रूप में 10 शेयर मिले हैं। यानी, उनके पास ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 40 पहुंच गई है। बोनस शेयर इश्यू के हिसाब से कंपनी के शेयरों का प्राइस एडजस्ट हो गया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने इससे पहले अगस्त 2019 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे।