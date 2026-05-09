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Bonus Share: 6 साल के बाद कंपनी फिर से दे रही है बोनस शेयर, निवेशकों को मिलेगा 1 फ्री स्टॉक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Bonus share news: Brigade Enterprises Ltd ने 6 साल के बाद एक बार फिर से बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने इस बार 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। 

Bonus Share: 6 साल के बाद कंपनी फिर से दे रही है बोनस शेयर, निवेशकों को मिलेगा 1 फ्री स्टॉक

Bonus share: ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। Brigade Enterprises Ltd ने इससे पहले 2019 में अपने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। बता दें, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। पोजीशनल निवेशकों को 10 साल में 646 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

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बोनस और डिविडेंड दोनों दे रही है कंपनी (Brigade Enterprises dividend news)

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी ने अभी इस बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। बता दें, 6 मई 2026 को कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

आखिरी बार कितना दिया था बोनस शेयर (Brigade Enterprises bonus share)

Brigade Enterprises Ltd के शेयर आखिरी बार 2019 में एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर मिला था। बीएसई पर उपलब्ध डाटा के अनुसार कंपनी आखिरी बार 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवशकों एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।

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शेयरों का प्रदर्शन एक साल में कैसा? (Brigade Enterprises share performance)

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Brigade Enterprises Ltd के शेयर बीएसई में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 758.20 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 1332.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 615 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 18545 करोड़ रुपये का है। बता दें, बीते दो साल में Brigade Enterprises Ltd के शेयरों का दाम 31 प्रतिशत गिरा है।

तीन साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 43 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 196 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में इस स्टॉक का भाव 646 प्रतिशत बढ़ा है।

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सितंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 41.12 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक की हिस्सेदारी 58.88 प्रतिशत है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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