725 करोड़ रुपये का मुनाफा, हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, डिविडेंड भी देगी कंपनी

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर देने की मंजूरी दी है। यानी, कंपनी हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी इससे पहले भी बोनस शेयर बांट चुकी है।

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर देने की मंजूरी दी है। यानी, कंपनी हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा अलग से करेगी। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए हर शेयर पर 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी रिकमंड किया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 812 रुपये पर बंद हुए हैं।

कंपनी को हुआ है 725 करोड़ रुपये का मुनाफा

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज को वित्त वर्ष 2025-26 में 725 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 680 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 11 पर्सेंट बढ़कर 5909 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 5314 करोड़ रुपये था।

चौथी तिमाही में घटा है कंपनी का मुनाफा

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज (Brigade Enterprises) का मुनाफा चौथी तिमाही में घटा है। कंपनी को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 190 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज को 249 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1523 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 1532 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 12.3 पर्सेंट गिरा है। वहीं, तिमाही के दौरान कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 25.1 पर्सेंट रहा है। कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में रियल एस्टेट सेल्स 1.95 मिलियन स्क्वायर फुट रही है।

215% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज (Brigade Enterprises) के शेयर पिछले 5 साल में 215 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयर 7 मई 2021 को 255.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 6 मई 2026 को BSE में 812 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयरों में 85 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 52 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।