कच्चे तेल में फिर लगी आग! भारत में बढ़ सकते हैं LPG और पेट्रोल-डीजल के दाम? ब्रेंट क्रूड $110 के पार

मुख्य बातें

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंची ब्रेंट क्रूड की कीमत।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) का भाव 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयान ने भी बाजार की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता करना बेहद मुश्किल है और जब तक तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले मर्चेंट शिप्स को निशाना बनाना बंद नहीं करता, तब तक उस पर आर्थिक दबाव जारी रहेगा। आइए समझते हैं कि इसका भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है।

ब्रेंट क्रूड $110 के पार, WTI भी 100 डॉलर से ऊपर

बुधवार को ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) करीब 1% की तेजी के साथ 110.15 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। इससे पहले मंगलवार को भी कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहा था। निवेशक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में प्रगति के संकेतों पर नजर रख रहे थे। इसी बीच सऊदी अरब के आसपास तेल टैंकरों पर हमलों की खबरों ने सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी। अमेरिका में कारोबार होने वाला WTI (West Texas Intermediate) क्रूड भी 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। मंगलवार को इसका भाव 101.79 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। Brent और WTI के बीच कीमतों का अंतर भी कम हुआ है।

ब्रेंट क्रूड से क्या बनता है?

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) एक हल्का और कम सल्फर वाला कच्चा तेल है। रिफाइनरियों में इसे शोधित करके पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, केरोसिन, LPG और हीटिंग ऑयल जैसे फ्यूल बनाए जाते हैं। इसके अलावा इससे निकलने वाले पेट्रोकेमिकल्स से प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रबर, मोम, ग्रीस और दवाएं भी तैयार होती हैं।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टकराव से बढ़ी चिंता

दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेहद अहम समुद्री रास्ता है। यहां तनाव बढ़ने या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शांति समझौते को मुश्किल बताया है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि जब तक वॉशिंगटन उसकी शर्तें स्वीकार नहीं करता, तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने का फैसला नहीं होगा। ईरान ने अपने अनुमानित 400 किलोग्राम परमाणु सामग्री को रूस की निगरानी में सौंपने के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया है। मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच समझौता करीब होने के दावों को भी गलत बताया गया। इससे बाजार में शांति की उम्मीदों को झटका लगा और तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा।

इस साल 75% से ज्यादा चढ़ा कच्चा तेल

मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई प्रभावित होने की आशंका ने इस साल तेल बाजार को अस्थिर बनाए रखा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) की कीमत इस साल अब तक 75% से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तेजी का असर सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। पेट्रोल और डीजल जैसे रिफाइंड फ्यूल की कीमतों पर भी सप्लाई का दबाव दिखाई दे रहा है। ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। इसका असर महंगाई पर पड़ने के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी प्रभावित कर सकता है।

भारत के लिए चिंता का विषय

भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी चिंता का विषय है। महंगा कच्चा तेल आयात बिल बढ़ा सकता है और रुपये पर दबाव डाल सकता है। हालांकि, घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कितना बदलाव होगा, यह सरकारी नीतियों, तेल कंपनियों और अन्य लागतों पर भी निर्भर करता है।

भारत ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क में किया बदलाव

तेल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बदलाव किया था। अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 0.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। वहीं, डीजल के निर्यात पर शुल्क 16 रुपये से घटाकर 8.50 रुपये प्रति लीटर किया गया। ये बदलाव 16 अक्टूबर से प्रभावी हुए।

सरकार ने जुलाई 2022 में पहली बार ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। करीब दो साल बाद इसे वापस ले लिया गया, लेकिन मार्च 2026 में ऊर्जा कीमतों में उछाल के बीच इसे फिर लागू किया गया। अब इन शुल्कों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के हिसाब से बदलाव किया जाता है।

तेल में तेजी के बीच अमेरिकी शेयर बाजार का मिला-जुला रुख

भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मंगलवार को मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। टेक्नोलॉजी शेयरों में कमजोरी के बीच S&P 500 इंडेक्स 0.28% बढ़कर 7,712.57 पर बंद हुआ। Dow Jones Industrial Average में 1.02% की तेजी रही और यह 52,495.88 पर पहुंच गया। इसके विपरीत टेक्नोलॉजी कंपनियों पर केंद्रित Nasdaq Composite मामूली गिरावट के साथ करीब 26,424.82 पर बंद हुआ।

आगे क्या रहेगा बाजार का रुख?

कच्चे तेल की कीमतों के लिए अमेरिका-ईरान वार्ता, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही और मिडिल ईस्ट में सुरक्षा स्थिति अहम रहेंगी। अगर तनाव और बढ़ता है, तो तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका कीमतों को ऊंचा रख सकती है। वहीं, शांति समझौते की ठोस प्रगति से कीमतों में राहत मिल सकती है।