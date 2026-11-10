पेट्रोल और डीजल के घटने वाले हैं दाम? कच्चे तेल की नई कीमतों से बढ़ी उम्मीद
मुख्य बातें
- ब्रेंट क्रूड की कीमत अगस्त के बाद पहली बार 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गई है
- यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिरावट की उम्मीद है
अगर सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर यही सिलसिला आगे भी जारी रहा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम हो सकती हैं।
ब्रेंट क्रूड की कीमतें
ब्रेंट क्रूड की कीमत अगस्त के बाद पहली बार 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गई है। मंगलवार को कारोबार के दौरान इसकी कीमत 3 फीसदी से अधिक टूट गई। इससे एक दिन पहले भी ब्रेंट क्रूड में करीब 6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। बता दें कि अक्टूबर के अंत में कीमतें छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं लेकिन अब उनमें भारी गिरावट आई है। अमेरिका में गैसोलीन की कीमत भी जुलाई के बाद पहली बार 4 डॉलर प्रति गैलन से नीचे आ गई है।
क्यों आई गिरावट?
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान पर आगे सैन्य हमले करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बाद ट्रंप पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। बाजार के जानकारों का मानना है कि चुनावी नतीजों के बाद अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होने की आशंका कम हुई है। इसी वजह से ट्रेडर्स तेल की कीमतों में आगे और गिरावट की संभावना जता रहे हैं।
A/S ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट के मुख्य विश्लेषक आर्न लोहमैन रासमुसेन ने कहा, "बाजार को उम्मीद है कि मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद ट्रंप हमले फिर से शुरू नहीं करेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव पहले ही हो चुका है।"
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की सप्लाई में सुधार
बता दें कि युद्ध और हमलों के बावजूद मिडिल ईस्ट से तेल की आपूर्ति पूरी तरह बाधित नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही बढ़ी है। इसके चलते क्षेत्र से होने वाली कुल तेल शिपमेंट युद्ध से पहले के स्तर के करीब पहुंच गई है। सऊदी अरब की शिपिंग कंपनी बहरी ने भी मंगलवार को बताया कि वह अमेरिकी सेना के साथ समन्वय करके कुछ तेल टैंकरों को इस समुद्री रास्ते से भेज रही है। हालांकि, ऊर्जा ढांचे पर हमलों का खतरा अब भी बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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