100 डॉलर के करीब पहुंचा क्रूड ऑयल, भारत पर पड़ सकता है बड़ा असर
मुख्य बातें
- ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचता दिख रहा है
- इस बदलते माहौल के बीच एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। एक बार फिर ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचता दिख रहा है। बुधवार की ही बात करें तो 4 पर्सेंट का उछाल आया और यह लगभग छह सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचते हुए 95 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी करीब 88 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। बता दें कि वॉल स्ट्रीट की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी कर अनुमान लगाया है कि अगर हालात में सुधार नहीं हुए तो ब्रेंट क्रूड की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती है।
भारत में पेट्रोल-डीजल के फिर बढ़ेंगे दाम?
बहरहाल, इस बदलते माहौल के बीच एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। ऐसे में यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो इसका असर पेट्रोल-डीजल की लागत, परिवहन खर्च और महंगाई पर पड़ सकता है।
अमेरिका-ईरान में बढ़ा तनाव
तेल बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव है। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान पर लगातार 11वीं रात हमले किए। ये अमेरिकी हमले कुवैती सेना के यह कहने के कुछ ही देर बाद हुए कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोनों को रोक रही थी।
होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर नियंत्रण को लेकर नए सिरे से शुरू हुए संघर्ष के अलावा, ईरान समर्थक हूथियों ने युद्ध में एक नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में सऊदी तेल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है और सऊदी अरब की नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा की है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर में KCM ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वॉटरर ने कहा, "अब एनर्जी मार्केट को दो जलडमरूमध्यों को लेकर चिंता है। बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य भी होर्मुज जलडमरूमध्य की तरह एक हॉट स्पॉट बन सकता है क्योंकि ट्रेडर्स लाल सागर में शिपिंग की संख्या पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।" लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्थित बाब-अल-मंदेब, सऊदी अरब के कच्चे तेल के निर्यात के लिए एक बहुत अहम रास्ता बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर टूटने के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला ट्रैफिक फिर से कम हो गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें