BREAKING: ईडी का बड़ा एक्शन, मुंबई में तड़के अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर छापे
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े कई कारोबारियों और व्यक्तियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। ईडी की करीब 15 विशेष टीमों ने भोर में यह तलाशी अभियान शुरू किया, जो फिलहाल मुंबई में 10 से 12 स्थानों पर जारी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े कई कारोबारियों और व्यक्तियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। PTI सूत्रों के मुताबिक, ईडी की करीब 15 विशेष टीमों ने भोर में यह तलाशी अभियान शुरू किया, जो फिलहाल मुंबई में 10 से 12 स्थानों पर जारी है। ये कार्रवाई बिजली कंपनी रिलायंस पावर से जुड़े लोगों के आवासीय और कार्यालय पते पर केंद्रित है। इस छापे की खबर के बावजूद रिलायंस पावर के शेयरों में करीब 2 प्रतिशत की उछाल है और ये 23 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, रिलायंस इंफ्रा के शेयर 4 पर्सेंट से अधि उछलकर 94.20 रुपये पर पहुंच गए हैं।
दूसरी ओर द इंडियन एक्सप्रेस ने एक सोर्स के हवाले से कन्फर्म किया है कि ऑपरेशन मुंबई और हैदराबाद की जगहों पर फोकस थे, हालांकि जांच में कॉम्प्रोमाइज से बचने के लिए खास पते नहीं बताए गए। ये रेड ED के अनिल अंबानी के मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में मौजूद घर ‘अबोड’ को प्रोविजनली अटैच करने के कुछ दिनों बाद की गई।
मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लेनदेन की जांच तेज
यह छापेमारी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंंग की व्यापक जांच के तहत की जा रही है। हालांकि एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह तलाशी रिलायंस पावर में संदिग्ध फंड ट्रांसफर और लेनदेन से जुड़ी जांच का हिस्सा है।
पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई
गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी 2026 में, ईडी ने 40,000 करोड़ रुपये के रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर-कॉम) बैंक फ्रॉड मामले की लंबे समय से चली आ रही जांच में अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास 'अबोड' को कुर्क किया था। उस वक्त इसकी कीमत करीब 3,500 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें