सोने-चांदी के भाव में गिरावट पर ब्रेक, GST समेत 10 ग्राम Gold का भाव ₹127151 पर पहुंचा

Gold Silver Price 19 Nov.: शादियों के इस सीजन में लगातार गिर रहे सोने-चांदी के रेट पर आज ब्रेक लग गया है। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1268 रुपये महंगा होकर 123448 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 127151 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 160989 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 2594 रुपये उछलकर 156300 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 153706 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 122180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से 7426 रुपये सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 178100 से 21800 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1263 रुपये महंगा होकर 122954 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 126642 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1161 रुपये चढ़कर 113078 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 116470 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 951 रुपये की तेजी के साथ 92586 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 95363 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 742 रुपये चढ़ा है। आज यह 72217 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 74383 रुपये पर है।

इस साल सोना 47708 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 70283 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।