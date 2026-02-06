Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Brandman Retail IPO subscribed 114 times GMP shows 28 rupee listing gain
114 गुना से अधिक हुआ सब्सक्राइब, GMP दिखा रहा है 28 रुपये का फायदा, आपने भी लगाया है इस IPO पर दांव?

114 गुना से अधिक हुआ सब्सक्राइब, GMP दिखा रहा है 28 रुपये का फायदा, आपने भी लगाया है इस IPO पर दांव?

संक्षेप:

ब्रैंडमैन रिटेल आईपीओ (Brandman Retail IPO) पर निवेशकों ने जमकर दांव लगाया है। तीन के ओपनिंग के दौरान इस आईपीओ को 114 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ ग्रे मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों की मजबूत लिस्टिंग की संभावना बनी हुई है।

Feb 06, 2026 06:14 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ब्रैंडमैन रिटेल आईपीओ (Brandman Retail IPO) पर निवेशकों ने जमकर दांव लगाया है। तीन के ओपनिंग के दौरान इस आईपीओ को 114 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ ग्रे मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों की मजबूत लिस्टिंग की संभावना बनी हुई है। बता दें, आईपीओ 4 फरवरी को खुला था। निवेशकों के पास 6 फरवरी यानी आज तक दांव लगाने का मौका था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है प्राइस बैंड?

Brandman Retail IPO का प्राइस बैंड 167 रुपये से 176 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 1600 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 281600 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा।

आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 3 फरवरी 2026 को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 24.50 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ये भी पढ़ें:मिनी रत्न कंपनी को Q3 में हुआ घाटा, शेयर 10% लुढ़के, डिविडेंड का भी ऐलान

114 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन

इस एसएमई सेगमेंट के आईपीओ को तीन दिन में 114 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को सबसे अधिक 93.12 गुना और क्यूआईबी में 85.24 गुना और एनआईआई में 202 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है।

ग्रे मार्केट में दबदबा कायम

आईपीओ ग्रे मार्केट में 28 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 15.91 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। इस आईपीओ का सबसे कम जीएमपी जीरो रुपये रहा है। वहीं, सबसे अधिक जीएमपी 28 रुपये प्रति शेयर रहा है।

ये भी पढ़ें:डिफेंस स्टॉक 9% उछला, निवेशक Q3 रिजल्ट से गदगद, आपका है दांव?

ब्रांडमैन रिटेल आईपीओ का साइज 86.09 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी 49 लाख नए शेयर आईपीओ के जरिए जारी करेगी। बता दें, आईपीओ से जुटाए हुए 27.90 करोड़ रुपये का प्रयोग 15 नए आउटलेट के लिए करेगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,