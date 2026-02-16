कंपनी का घाटा बढ़ा, निवेशकों ने शेयरों ने बनाई दूरी, 12% टूटा स्टॉक
Stock in Focus: खराब तिमाही नतीजों की वजह से फर्स्ट क्राई की पैरेंट कंपनी Brainbees Solutions के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की गिरावट आज देखने को मिली है। जिसकी वजह से यह स्टॉक अपने आल टाइम लो लेवल पर पहुंच गया। बता दें, कंपनी के नेट लॉस में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
12% टूटा शेयर
बीएसई में आज सोमवार को Brainbees Solutions के शेयर 263.20 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 12 प्रतिशत की गिरावट के बाद 237 रुपये स्तर पर पहुंच गया। यह कंपनी का रिकॉर्ड लो लेवल है। शेयर बाजारों के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक बीएसई में 10.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 240.30 रुपये के स्तर पर था।
कितना हुआ रहा है इस बार घाटा
Brainbees Solutions का ने दी जानकारी में बताया है कि दिसंबर तिमाही के दौरान कुल घाटा 38.40 करोड़ रुपये का रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 14.70 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। रेवन्यू के मोर्चे पर इस कंपनी को राहत मिली है। कंपनी का रेवन्यू 11.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 2423.60 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में Brainbees Solutions का नेट लॉस 2172.30 करोड़ रुपये रहा था।
EBITDA सालाना आधार पर 153.80 करोड़ रुपये रहा है। पिछली बार यह 138.50 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों में नहीं थम रही है गिरावट
कंपनी के शेयरों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। 2026 में कंपनी के शेयरों का भाव 16 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। Brainbees Solutions का 52 वीक हाई 438.70 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 12544 करोड़ रुपये का है।
सितंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 92.69 प्रतिशत थी।
IPO से बहुत नीचे आया भाव
इस कंपनी का 6 अगस्त 2024 को आया था। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 465 रुपये प्रति शेयर तय किया गया ता। मौजूदा समय में कंपनी का शेयर 120 रुपये कम हो चुका है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
