BPCL के तिमाही नतीजों ने सबको चौंकाया! शेयर खरीदने के लिए निवेशकों में हलचल

BPCL के मार्च 2026 तिमाही नतीजों में कंपनी का मुनाफा इम्पेयरमेंट चार्ज और फॉरेक्स लॉस के कारण दबाव में रहा, लेकिन मजबूत रिफाइनिंग मार्जिन और शानदार EBITDA ने बाजार को चौंका दिया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा बना हुआ है।

भारत की बड़ी सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने मार्च 2026 तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कंपनी का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। एक तरफ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहा, तो दूसरी तरफ एक बड़े वन-टाइम इम्पेयरमेंट चार्ज की वजह से मुनाफे पर दबाव देखने को मिला। इसके बावजूद BPCL के मजबूत रिफाइनिंग मार्जिन और बेहतर EBITDA ने निवेशकों को राहत दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

BPCL का नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में ₹3,192 करोड़ रहा, जो बाजार अनुमान ₹3,610 करोड़ से कम है। वहीं, कंपनी की कुल आय लगभग ₹1.2 लाख करोड़ रही, जो एक्सपर्ट्स की उम्मीद ₹1.38 लाख करोड़ से नीचे रही। हालांकि, असली सरप्राइज कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन में देखने को मिला। BPCL का EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹10,061 करोड़ रहा, जबकि बाजार को केवल ₹6,980 करोड़ की उम्मीद थी।

कंपनी का EBITDA मार्जिन 8.5% रहा, जो अनुमानित 5% से काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने मुख्य कारोबार यानी रिफाइनिंग और मार्केटिंग से मजबूत कमाई की है। हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी का मुनाफा करीब 58% गिरा है। दिसंबर तिमाही में BPCL का नेट प्रॉफिट ₹7,545 करोड़ था।

मुनाफे में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कंपनी की सब्सिडियरी BPRL (Bharat Petroleum Corporation Limited) से जुड़ा बड़ा इम्पेयरमेंट चार्ज रहा। BPCL ने बताया कि कुछ ब्लॉक्स के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ने के कारण कंपनी को ₹4,349 करोड़ का इम्पेयरमेंट दर्ज करना पड़ा, यानी कंपनी को यह मानना पड़ा कि उसकी कुछ निवेशित संपत्तियों की वैल्यू पहले से कम हो चुकी है।

इसके अलावा कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय (Forex) नुकसान का भी सामना करना पड़ा। वित्त वर्ष 2026 में BPCL को ₹1,644 करोड़ का फॉरेक्स लॉस हुआ, जबकि पिछले साल यह केवल ₹358 करोड़ था। डॉलर मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर तेल कंपनियों पर साफ दिखाई दे रहा है।

इसके बावजूद बाजार में BPCL के शेयरों में सकारात्मक रुख देखने को मिला। नतीजों से पहले कंपनी का शेयर NSE पर 2.2% बढ़कर ₹286.90 पर बंद हुआ। निवेशकों को उम्मीद है कि मजबूत ऑपरेटिंग प्रदर्शन और बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन भविष्य में कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं।

BPCL भारत की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में शामिल है। कंपनी पेट्रोल-डीजल रिटेलिंग, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और अपस्ट्रीम एनर्जी कारोबार में सक्रिय है। ऐसे में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर की चाल और सरकार की नीतियां कंपनी के प्रदर्शन पर सीधा असर डालती हैं।

शेयर परफॉर्मेंस

आज के कारोबार में BPCL के शेयरों ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया और स्टॉक 2.17% की तेजी के साथ 286.90 रुपये पर बंद हुआ। चौथी तिमाही के नतीजों में कंपनी का मुनाफा अनुमान से कमजोर रहा, लेकिन EBITDA और ऑपरेटिंग मार्जिन उम्मीद से काफी बेहतर आने के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ।