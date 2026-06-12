तेल सस्ता होते ही दौड़े HPCL समेत इन तेल कंपनियों के स्टॉक, 4% तक उछले शेयर; अभी और आएगी तेजी?

कच्चे तेल (Crude Oil) के अंतरराष्ट्रीय बाजार से आ रही बड़ी खबरों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार में तेल कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते (US-Iran Peace Deal) की रिपोर्ट के बाद कच्चे तेल की कीमतें पिछले दो महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गईं। इस गिरावट का सीधा फायदा भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies) को मिला, जिसके चलते शुक्रवार को HPCL, IOCL और BPCL के शेयरों में 4.5% तक का तगड़ा उछाल दर्ज किया गया।

शेयर बाजार में तेल कंपनियों की धूम

कच्चे तेल की कीमतें गिरने से भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे (Margins) में बढ़ोतरी की उम्मीद जग गई है। शुक्रवार को बाजार खुलते ही इन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का दौर शुरू हो गया।

BPCL (भारत पेट्रोलियम):- इसके शेयर में सबसे ज्यादा 4.5% की तेजी देखी गई और यह ₹295 के स्तर पर पहुंच गया।

HPCL (हिंदुस्तान पेट्रोलियम):- कंपनी का शेयर 3.5% की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर ₹379 पर जा पहुंचा।

IOCL (इंडियन ऑयल):- देश की इस सबसे बड़ी तेल कंपनी के शेयर में भी 3% की मजबूती आई और यह ₹138 प्रति शेयर पर कारोबार करने लगा।

ट्रंप का बयान और कच्चे तेल में गिरावट

इस पूरी तेजी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान है, जिसने दुनिया भर के बाजारों को राहत दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर दावा किया कि ईरान के टॉप नेतृत्व के साथ बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसी वीकेंड (शनिवार-रविवार) तक दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हो सकता है। इस समझौते को अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब, यूएई, कतर और पाकिस्तान समेत कई बड़े देशों ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

इस सकारात्मक खबर के आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) वायदा 1.3% गिरकर $89.17 प्रति बैरल पर आ गया, जो शुरुआत में $88.79 के निचले स्तर तक चला गया था। वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड भी 1.4% की गिरावट के साथ $86.48 प्रति बैरल पर आ गया।

तेल कंपनियों को क्यों होता है फायदा?

जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इन कंपनियों की लागत (Input Cost) बहुत बढ़ जाती है। चूंकि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अक्सर सरकार द्वारा नियंत्रित या विनियमित होती हैं, इसलिए कंपनियां बढ़ी हुई पूरी लागत का बोझ आम जनता पर तुरंत नहीं डाल पातीं। नतीजतन, तेल महंगा होने पर कंपनियों का मुनाफा घट जाता है। इसके विपरीत, जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तो उनकी रिफाइनिंग लागत कम हो जाती है और उनका मुनाफा (Profit Margin) काफी बढ़ जाता है।

विशेषज्ञों की चेतावनी: बाजार को सामान्य होने में लगेगा समय

भले ही शांति समझौते की उम्मीद से अभी कीमतें गिर रही हैं, लेकिन बाजार के जानकारों और विश्लेषकों का मानना है कि तेल संकट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर समझौता हो भी जाता है, तो 'स्ट्रैट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) के रास्ते तेल की सप्लाई को पूरी तरह सामान्य होने और युद्ध में तबाह हुए एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में कई महीने या साल लग सकते हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी 'सऊदी अरामको' के सीईओ अमीन नासिर ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुए व्यवधान के कारण वैश्विक तेल बाजार को पूरी तरह स्थिर होने में 2027 तक का समय लग सकता है। उनके अनुसार, इस विवाद से हर हफ्ते लगभग 10 करोड़ (100 मिलियन) बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

IOC का शेयर परफॉर्मेंस

IOC (Indian Oil Corporation) के शेयरों में शुक्रवार को मजबूती देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक स्टॉक 2.12% की बढ़त के साथ ₹137.09 पर कारोबार कर रहा है।



HPCL का शेयर परफॉर्मेंस

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के शेयरों में शुक्रवार को मजबूती देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक स्टॉक 1.93% की बढ़त के साथ ₹372.75 पर कारोबार कर रहा था।

BPCL का शेयर परफॉर्मेंस

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयरों में शुक्रवार को शानदार तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक स्टॉक 2.62% उछलकर ₹293.85 पर कारोबार कर रहा था।