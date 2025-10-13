सोना और बिटकॉइन दोनों भर रहे उड़ान, क्या वहज भी है एक समान

Gold Vs Bitcoin: सोना और बिटकॉइन दोनों उड़ान भर रहे हैं। इसके पीछे एक वैश्विक वजह है। सोने में रैली की एक बड़ी वजह दुनिया भर की केंद्रीय बैंकों द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स से दूरी बनाकर अपने रिजर्व में सोना बढ़ाना है। बिटकॉइन, डिजिटल युग की देन है।

सोना और बिटकॉइन दोनों उड़ान भर रहे हैं। इसके पीछे एक वैश्विक वजह है। अमेरिका, जिसे हमेशा से दुनिया की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था, उसकी नीतियों और उसकी करेंसी (डॉलर) में विश्वास घट रहा है। "ट्रंप 2.0" के दौर में इस 'डी-डॉलराइजेशन' की रफ्तार और बढ़ गई है, जिसके चलते दुनिया भर के निवेशक वैकल्पिक संपत्तियों जैसे सोने और क्रिप्टो की ओर रुख कर रहे हैं।

समय की कसौटी पर सोना हमेशा ही खरा सोने ने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है, इसका इतिहास ईसा पूर्व के जमाने से शुरू होता है। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि शेयर बाजार के मुश्किल दौर में सोना अक्सर स्थिर रिटर्न देता है।

इसकी ताजा रैली की एक बड़ी वजह दुनिया भर की केंद्रीय बैंकों द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स से दूरी बनाकर अपने रिजर्व में सोना बढ़ाना है। पहले के जमाने में कुछ देशों में सोने के भंडार के आधार पर ही मुद्रा छापी जाती थी। अब वह संबंध खत्म हो चुका है, लेकिन तथ्य यह है कि केंद्रीय बैंक आज भी अपने भंडार के लिए सोना खरीद रहे हैं, यह इसकी स्थायी वैल्यू और संस्थागत समर्थन को रेखांकित करता है।

पोर्टफोलियो में भूमिका सोना एक 'पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर' का काम करता है। ऐतिहासिक डेटा दिखाता है कि पोर्टफोलियो का केवल 5% से 10% हिस्सा भी सोने में लगाने से जोखिम-समायोजित रिटर्न में सुधार हो सकता है। संक्षेप में, सोना पोर्टफोलियो के नतीजों को बेहतर बनाने में मदद करता है, उसकी ग्रोथ की मुख्य वजह नहीं बनता।

बिटकॉइन: डिजिटल विश्वास पर टिका एसेट बिटकॉइन, डिजिटल युग की देन है, जो मुख्य रूप से निजी इनोवेशन और निवेशकों के उत्साह से ऊर्जा पाता है। इसकी रैपिड तेजी असाधारण रही है, लेकिन यह गति इसे अत्यधिक अस्थिर भी बनाती है।

यह एक सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक है। इसका भविष्य अभी अनिश्चित है और इसमें जोखिम काफी हैं। अमेरिका में ब्लैकरॉक जैसी बड़ी फंड हाउसों ने बिटकॉइन ETF लॉन्च किए हैं, जिससे निवेशकों के लिए क्रिप्टो बाजार में प्रवेश करना आसान हो गया है।

सोना और बिटकॉइन दोनों में मुख्य अंतर दोनों के बीच मुख्य अंतर उनके मूलभूत सिद्धांतों में निहित है। सोने की मांग मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों और ज्वैलरी खरीदारों से आती है, और इसके औद्योगिक उपयोग सीमित हैं। सोना कुछ भी उत्पादन नहीं करता, लेकिन सदियों से इसने अपना मूल्य बरकरार रखा है।

वहीं बिटकॉइन की कीमत का आंदोलन पूरी तरह से सामूहिक विश्वास पर निर्भर करता है। यह एक माध्यम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन इसे किसी भी देश में लीगल टेंडर का दर्जा नहीं मिला है, सिवाय एक छोटे से देश अल सल्वाडोर के। इसके एडॉप्शन के बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह अभी भी एक ऐसी संपत्ति है जिसकी पहचान को लेकर संघर्ष जारी है।

निवेशक के लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो में डायवर्सिफिकेशन के लिए सोने में कुछ एक्सपोजर रखना समझदारी है। चूंकि यह एक कोर एसेट नहीं है, इसलिए आवंटन टोटल पोर्टफोलियो के लगभग 5% से 10% तक सीमित रखा जा सकता है। हालांकि सोना अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि ज्यादातर एसेट क्लासेज अपनी लाइफ साइकिल में कई बार नए शिखर को छूते हैं।