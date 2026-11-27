मुख्य बातें

दिग्गज कंपनी बॉश लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने के साथ ही शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) करने जा रही है। कंपनी ने पिछले दिनों ही यह ऐलान किया है। बॉश लिमिटेड ने अब बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी है। कंपनी ने बोनस शेयर और शेयर के बंटवारे के लिए बुधवार 23 दिसंबर 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की है। ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 49,230 रुपये पर बंद हुए हैं।

5 शेयर के ऐसे बन जाएंगे 100 शेयर

बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) अपने निवेशकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर दे रही है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर देगी। दिग्गज कंपनी 1:5 के अनुपात में अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर रही है। यानी, कंपनी अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटेगी। बॉश लिमिटेड 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटेगी। अगर किसी निवेशक के पास अभी बॉश लिमिटेड के 5 शेयर हैं तो बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 100 पहुंच जाएगी। 5 शेयर, स्टॉक स्प्लिट के बाद बढ़कर 25 हो जाएंगे। कंपनी 3:1 के अनुपात में बोनस शेयर दे रही है, ऐसे में बोनस शेयर के बाद बॉश लिमिटेड के कुल शेयरों की संख्या 100 हो जाएगी।

20000% से ज्यादा उछल गए हैं बॉश लिमिटेड के शेयर

ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी बॉश लिमिटेड के शेयरों ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया है। बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) के शेयर पिछले 25 साल में 20000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 29 नवंबर 2001 को 244 रुपये पर थे। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 27 नवंबर 2026 को 49,230 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 52,650 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 28,650.05 रुपये है। पिछले 5 साल में बॉश लिमिटेड के शेयरों में 206 पर्सेंट का उछाल आया है।

839.4 करोड़ रुपये का मुनाफा

बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 839.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले बॉश लिमिटेड का प्रॉफिट 18.6 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 708 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। सितंबर 2026 तिमाही में टैक्स भुगतान से पहले कंपनी का मुनाफा 19.6 पर्सेंट बढ़कर 1122 करोड़ रुपये था, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 937.8 करोड़ रुपये था। सितंबर 2026 तिमाही में बॉश लिमिटेड का रेवेन्यू 28.2 पर्सेंट बढ़कर 7655 करोड़ रुपये रहा।