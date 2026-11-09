1 शेयर के हो जाएंगे 20 शेयर, दिग्गज कंपनी ने किए 2 बड़े ऐलान, इतना है एक शेयर का दाम
मुख्य बातें
- दिग्गज कंपनी बॉश लिमिटेड का अभी 1 शेयर रखने वाले निवेशकों के पास शेयर के बंटवारे और बोनस शेयर के बाद कंपनी के 20 शेयर हो जाएंगे
- बॉश लिमिटेड ने 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर और 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है
ऑटो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी दिग्गज कंपनी बॉश लिमिटेड ने दो बड़े ऐलान किए हैं। कंपनी ने अपने शेयर का बंटवारा करने के साथ ही बोनस शेयर देने की घोषणा की है। शेयर के बंटवारे और बोनस शेयर के बाद अभी बॉश का 1 शेयर रखने वाले शेयरधारकों के पास कंपनी के 20 शेयर हो जाएंगे। बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के चलते ऐसा होगा। बॉश लिमिटेड के शेयर सोमवार 9 नवंबर 2026 को 3 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 49,100 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
1 शेयर के ऐसे बन जाएंगे 20 शेयर
दिग्गज कंपनी बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) ने 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने की घोषणा की है। वहीं, कंपनी ने 1:5 के रेशियो में शेयर बांटने (स्टॉक स्प्लिट) का ऐलान किया है। बॉश लिमिटेड ने अभी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है। अगर किसी निवेशक के पास अभी बॉश लिमिटेड का 1 शेयर है तो 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास शेयरों की संख्या बढ़कर 5 पहुंच जाएगी। वहीं, कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर दे रही है, ऐसे में निवेशक को 15 शेयर बोनस शेयर के रूप में मिलेंगे। इस तरह बॉश लिमिटेड का 1 शेयर रखने वाले निवेशक के पास टोटल 20 शेयर (15+5) हो जाएंगे। बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बाद यह फायदा मिलेगा।
पहले भी बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) अपने शेयरधारकों को पहले भी बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। मनीकंट्रोल के डेटा के मुताबिक, कंपनी ने सितंबर 1973 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। कंपनी ने सितंबर 1976 में 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे। इसके बाद कंपनी ने सितंबर 1982 में फिर 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। कंपनी ने सितंबर 1986 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया। बॉश लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट भी कर चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2004 में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 100 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 10-10 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा।
बॉश लिमिटेड को हुआ है 839.4 करोड़ रुपये का मुनाफा
बॉश लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 839.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट 18.6 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में बॉश लिमिटेड का मुनाफा 708 करोड़ रुपये था। मुनाफे में 130 करोड़ रुपये का वन-टाइम गेन शामिल है। सितंबर 2026 तिमाही में बॉश लिमिटेड को ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 28.2 पर्सेंट बढ़कर 7655 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 5969 करोड़ रुपये था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।