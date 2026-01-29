Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bonus share eClerx Services Ltd declared 11 free share stock jump 5 percent
चौथी बार बोनस शेयर देने का ऐलान, 1 पर 1 शेयर फ्री दे रही कंपनी, शेयर खरीदने की लूट

चौथी बार बोनस शेयर देने का ऐलान, 1 पर 1 शेयर फ्री दे रही कंपनी, शेयर खरीदने की लूट

संक्षेप:

कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए 1:1 बोनस शेयर जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। यानी रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास जितने शेयर होंगे, उन्हें उतने ही अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे।

Jan 29, 2026 10:14 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

eClerx Services Ltd Share: eClerx सर्विसेज लिमिटेड शेयर के शेयर गुरुवार, 29 जनवरी को फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज शुरुआती कारोबार में ही करीबन 5% तक चढ़ गए और 4624 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान है। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास जितने शेयर होंगे, उन्हें उतने ही अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। हालांकि, रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है। बता दें कि कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है। बोर्ड के फैसले के 60 दिनों के भीतर बोनस शेयर शेयरधारकों के डीमैट खातों में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। यानी 27 मार्च 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चौथा बोनस शेयर दे रही कंपनी

बता दें कि eClerx सर्विसेज लिमिटेड का चौथा बोनस इश्यू है। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2022 में 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था। उससे पहले दिसंबर 2012 में 1:3 और जुलाई 2010 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए गए थे। खास बात यह है कि कंपनी बीते कुछ सालों से अपने शेयरधारकों को लगातार रिवार्ड करती आ रही है। बोनस के साथ-साथ eClerx ने शेयर बायबैक भी किए हैं। हाल ही में दिसंबर 2025 और उससे पहले जुलाई 2024 में कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों का बायबैक पूरा किया था। बता दें कि कंपनी के शेयर पिछले 6 महीनों में 22% और 1 साल में करीब 45% का शानदार रिटर्न दिया है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो दिसंबर तिमाही में कंपनी ने मजबूत नतीजे पेश किए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 6.47% बढ़कर ₹1,070 करोड़ हो गया, जबकि शुद्ध मुनाफा (PAT) में सालाना आधार पर करीब 40% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली और यह ₹191.8 करोड़ पर पहुंच गया। EBITDA में भी 1.84% की बढ़त दर्ज की गई, जो ₹276.2 करोड़ रहा। हालांकि, EBITDA मार्जिन थोड़ा घटकर 26.99% से 25.81% पर आ गया। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ को अलग-अलग सेक्टर्स से सपोर्ट मिला है। ‘इमर्जिंग सेगमेंट’ में सबसे तेज 30% की तिमाही बढ़त रही, जबकि ‘फैशन’ सेगमेंट 9.1% बढ़ा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।