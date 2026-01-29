चौथी बार बोनस शेयर देने का ऐलान, 1 पर 1 शेयर फ्री दे रही कंपनी, शेयर खरीदने की लूट
कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए 1:1 बोनस शेयर जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। यानी रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास जितने शेयर होंगे, उन्हें उतने ही अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे।
eClerx Services Ltd Share: eClerx सर्विसेज लिमिटेड शेयर के शेयर गुरुवार, 29 जनवरी को फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज शुरुआती कारोबार में ही करीबन 5% तक चढ़ गए और 4624 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान है। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास जितने शेयर होंगे, उन्हें उतने ही अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। हालांकि, रिकॉर्ड डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है। बता दें कि कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है। बोर्ड के फैसले के 60 दिनों के भीतर बोनस शेयर शेयरधारकों के डीमैट खातों में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। यानी 27 मार्च 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।
चौथा बोनस शेयर दे रही कंपनी
बता दें कि eClerx सर्विसेज लिमिटेड का चौथा बोनस इश्यू है। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2022 में 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था। उससे पहले दिसंबर 2012 में 1:3 और जुलाई 2010 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए गए थे। खास बात यह है कि कंपनी बीते कुछ सालों से अपने शेयरधारकों को लगातार रिवार्ड करती आ रही है। बोनस के साथ-साथ eClerx ने शेयर बायबैक भी किए हैं। हाल ही में दिसंबर 2025 और उससे पहले जुलाई 2024 में कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों का बायबैक पूरा किया था। बता दें कि कंपनी के शेयर पिछले 6 महीनों में 22% और 1 साल में करीब 45% का शानदार रिटर्न दिया है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति
वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो दिसंबर तिमाही में कंपनी ने मजबूत नतीजे पेश किए हैं। तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 6.47% बढ़कर ₹1,070 करोड़ हो गया, जबकि शुद्ध मुनाफा (PAT) में सालाना आधार पर करीब 40% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली और यह ₹191.8 करोड़ पर पहुंच गया। EBITDA में भी 1.84% की बढ़त दर्ज की गई, जो ₹276.2 करोड़ रहा। हालांकि, EBITDA मार्जिन थोड़ा घटकर 26.99% से 25.81% पर आ गया। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ को अलग-अलग सेक्टर्स से सपोर्ट मिला है। ‘इमर्जिंग सेगमेंट’ में सबसे तेज 30% की तिमाही बढ़त रही, जबकि ‘फैशन’ सेगमेंट 9.1% बढ़ा।