कंपनी को राजस्थान में मिला ₹945 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट, 5% चढ़ा शेयर, सुस्त स्टॉक ने बदली चाल

Bondada Engineering Ltd के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी सोमवार को देखने को मिली है। निवेशकों की तरफ से हो रही खरीदारी की वजह 945.10 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर है। Bondada Engineering Ltd को यह वर्क ऑर्डर एनएलसी लिमिटेड से मिला है। बता दें, इस वर्क ऑर्डर का साइज कंपनी के मार्केट कैपिटल के 5वें हिस्से के बराबर है। कंपनी का मार्केट कैप 4154 करोड़ रुपये का है।

बीएसई में Bondada Engineering Ltd के शेयर आज सोमवार को 362 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 5.7 प्रतिशत की तेजी के साथ 378 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

क्या है वर्क ऑर्डर डीटेल्स Bondada Engineering Ltd को एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड की तरफ से मिला है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि 810 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का काम मिला है। कंपनी को यह काम बिकानेर राजस्थान में करना है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को तीन साल तक सर्विस का काम भी देखना है। इस कॉन्ट्रकैक्ट को Bondada Engineering को 15 महीने में पूरा करना है। बता दें, इस नए वर्क ऑर्डर के बाद अब Bondada Engineering Ltd के पास कुल 3 गीगावाट का काम हो गया है।

शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा है? पिछले एक साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 41 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.48 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। Bondada Engineering का 52 वीक हाई 672 रुपये और 52 वीक लो लेवल 330 रुपये है। भले ही शेयर बाजार में पिछला एक साल संघर्ष से भरा रहा है लेकिन 2 साल में कंपनी ने 372 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रही है।

Bondada Engineering Ltd के शेयरों का बंटवारा 2024 में हो चुका है। कंपनी के शेयरों को तब 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।