Bombay HC dismisses anil ambani plea against sbi classifying his loan account as fraud

अनिल अंबानी को बॉम्बे HC ने दिया झटका, SBI के लोन फ्रॉड से जुड़ा है मामला

अनिल अंबानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि एसबीआई की ओर से लिया गया फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 07:32 PM
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह के मुखिया अनिल अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल, एसबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने को चुनौती दी थी। यह मामला 13 जून, 2025 को लिए गए एसबीआई के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें बैंक ने आरकॉम और उसके प्रमोटरों के खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और अपनी आंतरिक नीति के तहत फ्रॉड घोषित किया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।

अनिल अंबानी की याचिका में क्या है?

अनिल अंबानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि यह फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिन दस्तावेजों और सामग्रियों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया, उन्हें साझा नहीं किया गया। बता दें कि आरकॉम और उसके प्रमोटरों के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब बैंकिंग क्षेत्र पहले से ही बड़े क्रेडिट जोखिमों से जूझ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, एसबीआई का फंड-आधारित मूलधन बकाया ₹2,227.64 करोड़ है। इसके अलावा, 26 अगस्त 2016 से अर्जित ब्याज और खर्च भी बकाया हैं। साथ ही बैंक ने ₹786.52 करोड़ की गैर-फंड-आधारित बैंक गारंटी भी दी थी।

दिवाला समाधान प्रक्रिया में है कंपनी

आरकॉम वर्तमान में दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से गुजर रही है। इस मामले में लेनदारों की समिति (CoC) ने एक संकल्प योजना को मंजूरी दे दी है और यह योजना 6 मार्च 2020 को एनसीएलटी, मुंबई के पास दाखिल की गई थी, जो अब भी अदालत की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही है।

पहले भी कई बार हो चुकी है कार्रवाई

यह पहला मौका नहीं है जब बैंक ने अंबानी और आरकॉम के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। नवंबर 2020 में एसबीआई ने खाता फ्रॉड घोषित किया था और जनवरी 2021 में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2021 के यथास्थिति आदेश के बाद यह शिकायत वापस ले ली गई थी। इसके बाद, 27 मार्च 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल मामले के फैसले ने परिदृश्य बदल दिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि किसी भी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उधारकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है।

इसी फैसले के आधार पर सितंबर 2023 में आरकॉम का फ्रॉड वर्गीकरण रद्द कर दिया गया था। हालांकि, आरबीआई के नए परिपत्र (15 जुलाई 2024) के तहत प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया और जून 2025 में खाते को दोबारा धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा, अनिल अंबानी के खिलाफ एनसीएलटी, मुंबई में व्यक्तिगत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया भी लंबित है।

