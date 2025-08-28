Bollywood actor salman khan moves nclat seeks insolvency against jerai fitness सलमान खान ने खटखटाया NCLAT का दरवाजा, इस कंपनी से चल रहा विवाद, समझें मामला, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bollywood actor salman khan moves nclat seeks insolvency against jerai fitness

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने मई महीने में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ में जेराई फिटनेस के खिलाफ दिवाला अर्जी लगाई थी। यह मामला 7.24 करोड़ रुपये बकाया की वसूली से संबंधित है।

Deepak Kumar भाषाThu, 28 Aug 2025 08:27 PM
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने जेराई फिटनेस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अपील को लेकर NCLAT का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला 7.24 करोड़ रुपये बकाया की वसूली से संबंधित है। सलमान ने अपने फिटनेस इक्युपमेंट ब्रांड ‘बीइंग स्ट्रांग’ के लाइसेंस अधिकार को लेकर 'जेराई फिटनेस' के साथ एक समझौता किया था। इसी के रॉयल्टी भुगतान को लेकर विवाद है।

मई में लगाई थी अर्जी

सलमान खान ने मई महीने में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ में जेराई फिटनेस के खिलाफ दिवाला अर्जी लगाई थी। लेकिन उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि दावा विवादास्पद प्रकृति का है और यह दिवाला कानून के बजाय वसूली प्रक्रिया के दायरे में आता है। एनसीएलटी के इस आदेश के खिलाफ सलमान ने अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष अपील की है। इस मामले को सुनवाई के लिए 22 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया था लेकिन उनके वकील के अनुरोध पर इसे 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

क्या है मामला

बता दें कि सलमान खान ने अक्टूबर, 2018 में जेराई फिटनेस के साथ व्यापार लाइसेंस समझौता किया था जिसमें 'बीइंग स्ट्रांग' ब्रांड का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। कोविड-19 महामारी और व्यापार में व्यवधान के चलते रॉयल्टी भुगतान में संशोधन किया गया था। हालांकि, सलमान का कहना है कि जेराई फिटनेस ने समय पर रॉयल्टी राशि का भुगतान नहीं किया। सलमान ने पिछले साल सितंबर में 7.24 करोड़ रुपये की मांग के साथ नोटिस भेजा था जिसमें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल था।

वहीं, जेराई फिटनेस का कहना है कि उनके बीच पहले से ही विवाद था और उन्होंने 'एक्स-टेंड' और 'प्रोटॉन' सीरीज जैसे उत्पादों के लिए बड़ी पूंजी निवेश की थी। एनसीएलटी ने माना था कि लाइसेंस पाने वाली इकाई को उत्पाद बेचने और प्रचार की अनुमति थी लेकिन इसकी पूर्व-अनुमति लेनी जरूरी थी।

