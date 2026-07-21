रियल एस्टेट में जॉन अब्राहम का बढ़ा दबदबा, अब 84 करोड़ रुपये में खरीदा बंगला
मुख्य बातें
- जॉन अब्राहम का यह बंगला बांद्रा के प्रमुख रिहायशी इलाकों में से एक सेंट मार्टिन रोड पर स्थित है
- उन्होंने 84 करोड़ रुपये में यह खरीदारी की है
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने अपनी रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो को और बड़ा कर लिया है। उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट में 84 करोड़ रुपये में एक बंगला खरीदा है। आइए जान लेते हैं जॉन अब्राहम की नई प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल।
1,017.60 वर्ग मीटर का है प्लॉट
रियल एस्टेट रिसर्च फर्म 'लियासेस फोरस' को मिले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जॉन अब्राहम का यह बंगला बांद्रा के प्रमुख रिहायशी इलाकों में से एक सेंट मार्टिन रोड पर स्थित है। प्रॉपर्टी 1,017.60 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बनी है और इसमें लगभग 193.12 वर्ग मीटर के बिल्ट-अप एरिया वाला एक मौजूदा बंगला शामिल है। इसमें लगभग 31.50 वर्ग मीटर का एक आउटहाउस भी है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो जॉन ने इस खरीद के लिए स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर 5.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसकी रजिस्ट्री 14 जुलाई 2026 को हुई।
कई प्रॉपर्टी खरीद चुके जॉन
मुंबई में जॉन अब्राहम का यह कोई पहला बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिसंबर 2023 में भी एक्टर ने शहर के खार इलाके में 70.83 करोड़ रुपये में एक बंगला खरीदा था। खार में मौजूद इस प्रॉपर्टी में लिंकिंग रोड पर 7,722 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर बना 5,416 स्क्वायर फीट का बंगला शामिल था। जॉन ने इस डील के लिए 4.24 करोड़ रुपये ड्यूटी के तौर पर चुकाए थे।
क्रिकेट टीम के मालिक
हाल ही में जॉन अब्राहम रॉटरडैम डॉकर्स के सह-मालिक बन गए हैं। यह उन छह फ्रेंचाइजी टीमों में से एक है जो 26 अगस्त से 20 सितंबर तक होने वाली पहली यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) में भाग लेंगी। अब्राहम उस नेतृत्व समूह का हिस्सा बन गए हैं जिसमें क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स, फाफ डु प्लेसी और हेनरिक क्लासेन के अलावा मैनेजिंग पार्टनर मधुकर श्री शामिल हैं। ईटीपीएल में ग्लासगो, एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग, डबलिन, बेलफास्ट और रॉटरडैम शहरों की छह फ्रेंचाइजी टीम भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में कुल 32 मैच खेले जाएंगे।
किस फिल्म में काम कर रहे जॉन?
फिल्मों की बात करें तो जॉन अब्राहम अब रोहित शेट्टी की आने वाली बायोपिक ड्रामा फिल्म में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया का किरदार निभाने की तैयारी कर रहे हैं। यह फिल्म मारिया की आत्मकथा 'लेट मी से इट नाउ' पर आधारित है और इसमें उनके करियर के साथ-साथ कई अहम क्रिमिनल और टेरर इन्वेस्टिगेशन को भी दिखाया जाएगा। मारिया ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट और 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों जैसे मामलों में अहम भूमिका निभाई थी। प्रशंसक जल्द ही जॉन को 'फोर्स 3' में ACP यशवर्धन सिंह के तौर पर भी देख सकेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें