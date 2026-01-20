बोनस शेयर के ऐलान के बाद इस कंपनी के शेयरों की मची लूट, 1 पर मिलेंगे 4 शेयर फ्री, मल्टीबैगर है स्टॉक

संक्षेप: Bonus Share: मल्टीबैगर स्टॉक एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड (LKP Finance Ltd) के शेयर आज मंगलवार को अपर सर्किट के करीब है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह बोनस शेयर का ऐलान है।

Bonus Share: मल्टीबैगर स्टॉक एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड (LKP Finance Ltd) के शेयर आज मंगलवार को अपर सर्किट के करीब है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह बोनस शेयर का ऐलान है। कंपनी ने कल यानी सोमवार को मार्केट के बंद होने के बाद होन बोनस शेयर का ऐलान किया था।

मिलेंगे हर शेयर पर 4 शेयर फ्री स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस शेयर के लिए कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। लेकिन जल्द ही इसका भी ऐलान संभव है। बता दें, कंपनी पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

5% उछला शेयर बोनस शेयर के ऐलान का असर कंपनी के शेयरों पर साफ दिखा है। आज मंगलवार को मार्केट में भारी बिकवाली के बीच एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयर 1151 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का अपर सर्किट बैंड के काफी करीब है।

1 साल में 400% से अधिक का दिया है रिटर्न बीते तीन महीने के दौरान इस बोनस शेयर देने जा रही कंपनी के शेयरों की कीमतों में 40 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। इस दौरान एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड का शेयर 120 प्रतिशत बढ़ा है। 1 साल में एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 412 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1179.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 205.89 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1703 करोड़ रुपये का है।

5 साल में यह मल्टीबैगर स्टॉक 950 प्रतिशत और 10 साल में 2078 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, दिसंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.08 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 49.92 प्रतिशत है। बीती दो तिमाही से कंपनी के शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है।