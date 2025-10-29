Hindustan Hindi News
आ रहा है एक और बड़ा IPO, ₹1500 करोड़ का होगा इश्यू, निवेश का मिलेगा मौका

Wed, 29 Oct 2025 06:29 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
BoAt IPO: भारत के प्रमुख स्मार्ट ऑडियो और वेयरेबल ब्रांड boAt की पैरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड ने सेबी (SEBI) के पास अपने अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) दाखिल किया है, ताकि वह अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च कर सके। कंपनी का कुल इश्यू साइज ₹1,500 करोड़ तक का होगा, जिसमें से ₹500 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹1,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।

OFS के प्रमुख निवेशक और उनका योगदान

OFS के तहत कई प्रमुख निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। जैसे कि- अमान गुप्ता (सह-संस्थापक) ₹225 करोड़, समीर अशोक मेहता (सह-संस्थापक) — ₹75 करोड़, साउथ लेक निवेश - ₹500 करोड़, फायरसाइड वेंचर्स निवेश फंड-I- ₹150 करोड़ और क्वालकॉम वेंचर्स एलएलसी — ₹50 करोड़।

IPO मैनेजर्स

इस इश्यू का प्रबंधन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल, और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) द्वारा किया जाएगा। कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेगी। ₹225 करोड़ कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए और ₹150 करोड़ ब्रांड और मार्केटिंग पहलों में निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी बाकी रकम का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

कंपनी का कारोबार

2015 में स्थापित boAt आज भारत के ब्रांडेड पर्सनल ऑडियो मार्केट में अग्रणी है। FY2025 में कंपनी का मार्केट शेयर मूल्य के आधार पर 26% और वॉल्यूम के आधार पर 34% रहा। Redseer रिपोर्ट के अनुसार, boAt राजस्व के हिसाब से भारत की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल-फर्स्ट ब्रांड और वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी ब्रांडेड पर्सनल ऑडियो कंपनी है। कंपनी के उत्पादों में शामिल हैं- ऑडियो प्रोडक्ट्स (ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स आदि), वेयरेबल्स (स्मार्टवॉच, स्मार्ट रिंग आदि) और चार्जिंग सॉल्यूशंस। कंपनी की संस्थापक टीम (अमान गुप्ता और समीर मेहता) इसके संचालन की अगुवाई कर रहे हैं। प्रमुख निवेशकों में वारबर्ग पिंकस, क्वालकॉम वेंचर्स और फायरसाइड वेंचर्स शामिल हैं।

