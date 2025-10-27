Lenskart ही नहीं IPO की कतार में कई कंपनियां, पार्टी नहीं हुई है अभी खत्म

संक्षेप: IPO News: एलजी इंडिया और टाटा कैपिटल जैसी दिग्गज कंपनियों के आईपीओ भले ही आ चुके हों लेकिन प्राइमरी मार्केट की पार्टी अभी थमने वाली नहीं है। लेंसकार्ट (Lenskart IPO) का आईपीओ इसी हफ्ते 31 अक्टूबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। लेंसकार्ट के बाद कई कंपनियों के आईपीओ कतार में हैं।

IPO News: एलजी इंडिया और टाटा कैपिटल जैसी दिग्गज कंपनियों के आईपीओ भले ही आ चुके हों लेकिन प्राइमरी मार्केट की पार्टी अभी थमने वाली नहीं है। लेंसकार्ट (Lenskart IPO) का आईपीओ इसी हफ्ते 31 अक्टूबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। लेंसकार्ट के बाद कई कंपनियों के आईपीओ कतार में हैं।

क्या साइज है लेंसकार्ट के आईपीओ चश्मा बनाने वाली इस कंपनी के आईपीओ का साइज 7278 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ 72719 करोड़ रुपये के वैल्यूएशन पर आ रहा है। इस कंपनी में सॉफ्टबैंक, केदारा कैपिटल और Temasek का निवेश है। राधाकिशन दमानी ने भी लेंसकार्ट में 90 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट आईपीओ से पहले किया है। यह आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों के तहत शेयरों की बिक्री करेगा।

यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 30 अक्टूबर को खुलेगा। लेंसकार्ट ने 382 रुपये से 402 रुपेय का प्राइस बैंड तय किया है।

ग्रो का आईपीओ भी कतार में ऑनलाइन ब्रोकरेज हाउस Gowww भी आईपीओ लाने जा रहा है। कंपनी के 7000 करोड़ रुपये के साइज वाला आईपीओ नवंबर की शुरुआत में खुल सकता है। इसके अलावा ICICI Prudential AMC और boat भी आईपीओ के लिए तैयार हैं। इन दोनों कंपनियों का भी आईपीओ इसी साल के अंत तक आ सकता है।

एलजी के आईपीओ ने किया था गदगद इस साल जिन बड़ी कंपनियों के आईपीओ की लिस्टिंग शेयर बाजारों में हुई है उसमें एलजी इंडिया और टाटा कैपिटल भी है। एलजी इंडिया को पहले दिन ही 50 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन हुआ था। जबकि टाटा कैपिटल शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा है।

इस साल 2025 में अबतक भारतीय कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। जोकि 2021 के बाद सबसे अधिक है। कोटक इक्विटी की रिपोर्ट के अनुसार अगले साल 200 से अधिक कंपनियां 2.9 लाख करोड़ रुपये आईपीओ के जरिए जुटाती हुई नजर आएंगी।