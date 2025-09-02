boAt allchem lifescience jain resource recycling receive sebi nod to launch ipo detail is here आईपीओ मार्केट में एक बार फिर हलचल, boAt ब्रांड समेत 3 कंपनियों को मिल गई मंजूरी, Business Hindi News - Hindustan
आईपीओ मार्केट में एक बार फिर हलचल, boAt ब्रांड समेत 3 कंपनियों को मिल गई मंजूरी

Upcoming IPO: boAt की पैरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड, ऑलकेम लाइफसाइंस और जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग हैं। इन तीनों कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से अंतिम अनुमति मिल गई है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 01:54 PM
Upcoming IPO: आईपीओ मार्केट में एक बार फिर से हलचल की उम्मीद है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीन बड़ी कंपनियों के आईपीओ को सेबी ने मंजूरी दे दी है। ये कंपनियां- boAt की पैरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड, ऑलकेम लाइफसाइंस और जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग हैं। इन तीनों कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से अंतिम अनुमति मिल गई है।

boAt IPO

अपने हेडफोन और स्मार्टवॉच के लिए चर्चित ब्रांड boAt ने अप्रैल में गोपनीय तरीके से अपना IPO आवेदन दिया था। वारबर्ग पिंकस द्वारा समर्थित यह कंपनी ₹13000 करोड़ के मूल्यांकन का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह कंपनी का IPO लॉन्च करने का दूसरा प्रयास है। इससे पहले, कंपनी ने जनवरी 2022 में ₹2000 करोड़ के IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर प्रस्तुत किए थे, जिसमें ₹900 करोड़ मूल्य के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और ₹1100 करोड़ मूल्य का बिक्री प्रस्ताव (OFS) शामिल था।

बता दें कि इस कंपनी को अमन गुप्ता और समीर मेहता द्वारा 2013 में स्थापित किया गया था। कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ऑडियो इक्युपमेंट, स्मार्ट वियरेबल्स, पर्सनल ब्यूटीकेयर और मोबाइल एक्सेसरीज जैसे उत्पाद पेश करती है।

ऑलकेम लाइफसाइंस आईपीओ

इस आईपीओ में ₹10 प्रति शेयर के फेस वैल्यू वाले नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जिनकी कुल राशि ₹190 करोड़ होगी। इस बिक्री पेशकश में कांतिलाल रमनलाल पटेल द्वारा अधिकतम 3,577,500 इक्विटी शेयर और मनीषा बिपिन पटेल द्वारा समान संख्या में शेयर शामिल हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज इस इश्यू के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर है।

जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग आईपीओ

करीब ₹2000 करोड़ तक के इस आईपीओ में ₹500 करोड़ मूल्य के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और ₹1500 करोड़ तक का बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल है। जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग आईपीओ से जुटाए गए पैसे का उपयोग कंपनी के कुछ मौजूदा उधारों के पूर्व भुगतान या निर्धारित री-पेमेंट के साथ-साथ सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और पीएल कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड हैं।

