इस बैंक में बिक गई बड़ी हिस्सेदारी, जानिए कौन है खरीदार और क्या है डील
संक्षेप: आरबीएल बैंक के शेयरों में सोमवार को 9 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह 326.65 रुपये पर बंद हुआ था। ईएनबीडी आम शेयरधारकों से 26 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक अनिवार्य खुली पेशकश भी लाएगा।
RBL Bank: बीएनपी पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स ने 20 अक्टूबर को खुले बाजार लेनदेन के जरिए 377 करोड़ रुपये में प्राइवेट सेक्टर के लेंडर आरबीएल बैंक में 1.9 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एमिरेट्स एनबीडी बैंक को 26,850 करोड़ रुपये तक के निवेश के साथ बैंक में 60 प्रतिशत तक इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद, आरबीएल बैंक के शेयरों में सोमवार को 9 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह 326.65 रुपये पर बंद हुआ था। ईएनबीडी आम शेयरधारकों से 26 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक अनिवार्य खुली पेशकश भी लाएगा।
क्या है डिटेल
बीएनपी पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स ने बैंक में 317.85 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 377.35 करोड़ रुपये में 1.18 करोड़ इक्विटी शेयर (1.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर) खरीदे हैं। ब्लिस जीवीएस फार्मा भी सोमवार को सक्रिय रहा, जो पिछले सप्ताह हुए समेकन के बाद 2.2 प्रतिशत बढ़कर 155.43 रुपये पर पहुंच गया। मैटियस ने एरियन इन्वेस्टमेंट से 39.15 करोड़ रुपये में 150.6 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इस फार्मा कंपनी के 26 लाख शेयर खरीदे हैं। सितंबर 2025 तक, एरियन इन्वेस्टमेंट के पास ब्लिस में 7.43 प्रतिशत हिस्सेदारी (78.53 लाख शेयर) थी।
इस बीच, इन्फिनिटी एसेट एडवाइजर्स ने डीसीबी बैंक के 16.54 लाख शेयर (0.52 प्रतिशत हिस्सेदारी) 145.18 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 24.01 करोड़ रुपये में बेचे। हालाँकि, मजबूत गैप-अप ओपनिंग के बाद औसत से अधिक कारोबार के बीच डीसीबी बैंक के शेयर 12.21 प्रतिशत बढ़कर 144.78 रुपये पर पहुंच गए। साउथ इंडियन बैंक में भी सक्रियता देखी गई, जिसके शेयरों में ब्रेकआउट हुआ और लंबी तेजी वाली कैंडल फॉर्मेशन के साथ 15.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ 37.73 रुपये पर पहुंच गए। आदित्य कुमार हलवासिया ने 2.01 करोड़ शेयर (0.76 प्रतिशत हिस्सेदारी 35.24 रुपये प्रति शेयर के भाव पर) 70.83 करोड़ रुपये में खरीदे। इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा 1.44 लाख शेयर (0.75 प्रतिशत हिस्सेदारी) 134.08 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 1.93 करोड़ रुपये में बेचे जाने के बाद एलटी एलिवेटर के शेयर 4.21 प्रतिशत गिरकर 133.15 रुपये पर आ गए। सितंबर 2025 तक, इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड के पास एलटी एलिवेटर के 2.88 लाख शेयर (1.5 प्रतिशत हिस्सेदारी) थे।